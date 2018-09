Inventiva : grimpe sur une initiation d'analyste positive

11/09/2018 | 14:21

Inventiva grimpe de 5,8%, propulsé par Jefferies qui entame une couverture du titre avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 17 euros, mettant en avant son lanifibranor comme moteur clé de valeur.



'Un succès dans la NASH (stéato-hépatite non alcoolique) ou dans la sclérose pourrait générer des ventes de blockbuster, bien que le développement d'anti-fibrotiques efficaces soit notoirement difficile', estime le broker.



'Le médicament de maladie rare odiparcil représente une opportunité hautement rentable, et peut-être sous-appréciée, qui pourrait transformer Inventiva en société biopharmaceutique pleinement intégrée', poursuit-il.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.