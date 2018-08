Inventiva : le lanifibranor conforté par deux études

13/08/2018 | 18:12

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements pour la stéatohépatite non alcoolique, la sclérodermie systémique et les mucopolysaccharidoses, annonce ce lundi soir l'aboutissement de deux études de carcinogénicité, concernant l'agoniste lanifibranor.



'Mon analyse des résultats de ces études démontre que le profil toxicologique du lanifibranor est relativement bénin. Ces études ont été menées correctement avec d'excellents taux de survie et de tolérance, et les résultats mettent en évidence un profil meilleur que celui d'autres composés dual- ou pan-PPAR. Lanifibranor possède un bon profil de sécurité cardiaque', a analysé le Dr Jeri El-Hage, toxicologue, consultant en affaires réglementaires et expert dans le domaine des PPAR chez Aclairo Pharmaceutical Development Group.



Ces études ont évalué les effets de trois doses de lanifibranor en prise quotidienne pendant une période de 104 semaines, comparés à des groupes témoins. Leurs résultats seront présentés au comité d'évaluation de la carcinogénicité de la FDA, afin d'obtenir l'autorisation d'entrer en Phase III.





