Inventiva : présentera les derniers résultats de son programme RORγ lors de la 256ème réunion nationale de l’American Chemical Society

Inventiva préCOseMnMtUeNrIaQUleEsDEdPeRrEnSSieE rs résultats de son programme RORγ lors de la 256ème réunion nationale de

l'American Chemical Society

Découverte d'une nouvelle série de quinolinesulphonamides comme puissants agonistes inverses de RORγ actifs par voie orale

Daix (France), le 1er août 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui que Dominique Potin, Scientifique Principal en Chimie Médicinale chez Inventiva, donnera une présentation sur le programme RORγ de la Société, intitulée « Discovery of novel quinoline sulfonamide derivatives as potent, selective and orally active RORγ inverse agonists », lors de la 256ème réunion nationale de l'American Chemical Society qui se tiendra du 19 au 23 août 2018 au Boston Convention & Exhibition Center (BCEC) à Boston dans le Massachusetts.

Le Dr Potin présentera les résultats d'un criblage à haut débit de la chimiothque de 248.000 molcules d'Inventiva à l'aide d'un test de transactivation par GAL4, qui a abouti à la dcouverte d'une nouvelle srie de quinolinesulphonamides comme puissants agonistes inverses de RORγ actifs par voie orale. Le Dr Potin détaillera la synthèse, les relations entre la structure et l'activité (RSA) et l'activit biologique de ces dérivés.

Inventiva et AbbVie, société biopharmaceutique de recherche et développement mondiale, ont conclu un accord portant sur la découverte et le développement d'agonistes inverses de RORγ, ce qui a conduit au développement de plusieurs inhibiteurs de RORγ, dots d'une activit in vivo à la fois dans un modèle mécanistique d'engagement de la cible et dans des modèles de maladies. Les études de toxicité conformes aux BPL sur le composé le plus avancé, ABBV-157, ont mis en évidence un bon profil de sécurité, et le composé a été sélectionné pour passer aux études cliniques de Phase I. Selon les termes de cet accord, Inventiva est éligible à recevoir des subventions de recherche et des paiements d'tapes ainsi qu'à des redevances sur les ventes.

Le Dr Potin a déclaré : « Depuis quelques années, le ciblage de la voie de l'interleukine IL-17 est apparu comme une approche très intéressante pour le traitement de maladies immuno-inflammatoires. Des anticorps IL-17, tels que le secukinumab, ont validé l'intérêt de l'inhibition de la sécrétion d'IL-17 pour de tels traitements. Le récepteur nucléaire RORγt est un acteur majeur de la régulation de l'IL-17. En effet, il joue un rôle essentiel dans la différentiation et le développement des lymphocytes Th17 qui secrètent l'IL-17A ainsi que d'autres cytokines pro-inflammatoires, telles qu'IL-17F et IL-22. Des petites molécules inhibitrices de RORγt pourraient être utiles pour le traitement de diverses maladies, telles que le psoriasis ou les maladies intestinales inflammatoires. »

Les détails de la présentation sont les suivants :

Titre de la présentation : « Discovery of novel quinoline sulfonamide derivatives as potent, selective and orally active RORy inverse agonists » Conférencier : Dr Dominique Potin, Scientifique Principal en Chimie Médicinale chez Inventiva Titre de la session : General Oral Session Date : 19 août 2018 Heure : 09h30 (heure de l'Est, États-Unis) Lieu : Salle 210A, MEDI 10, Boston Convention & Exhibition Center (BCEC) 1

À propos d'Inventiva : www.inventivapharma.com

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de médicaments agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation pigntique. Inventiva ouvre de nouvelles voies thrapeutiques innovantes dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin mdical est important.

Son produit phare, le lanifibranor (IVA337), est un candidat mdicament qui dispose d'un mcanisme d'action unique passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (rcepteurs activs par les prolifrateurs de peroxysomes, ou peroxisome proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rle fondamental dans le contrle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications à fort besoin médical : la stéatose hépatique non alcoolique (ci-après « NASH »), une pathologie svre du foie en fort dveloppement et qui touche djà aux tats-Unis plus de 30 millions de personnes, et la sclrodermie systmique (ci-après « SSc »), une maladie dont le taux de mortalit est trs lev et sans aucun traitement approuv à ce jour.

Inventiva dveloppe en parallle un second programme clinique avec l'odiparcil (IVA 336) pour le traitement de la mucopolysaccaridose de type VI (MPS VI ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat médicament a galement le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morqio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe galement un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.

Inventiva s'est entoure de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le domaine de l'oncologie. Deux partenariats stratgiques ont galement t mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de la fibrose. Ces partenariats prvoient notamment le versement à Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs prcliniques, cliniques, rglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes des produits dvelopps dans le cadre de ces partenariats.

Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes hautement qualifies et bnficie d'installations de Recherche et Développement (ci-après « R&D ») de pointe achetes au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, prs de Dijon, une chimiothque de plus de 240.000 molcules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.

