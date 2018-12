Inventiva présentera ses activités à la « 37th Annual J.P.

Morgan Healthcare Conference »

Daix (France), le 10 décembre 2018 - Inventiva S.A. (« Inventiva » ou la « Société »), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de traitements innovants pour la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses (MPS), annonce aujourd'hui que Frédéric Cren,

Président-directeur général et cofondateur d'Inventiva, a été invité pour présenter la Société et ses activités, suivi d'une séance de questions-réponses, lors de la « 37th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference » qui aura lieu du 7 au 10 janvier 2019 au Westin St. Francis Hotel à San Francisco en Californie.

Les détails de l'événement sont les suivants :

Date : Mercredi, 9 janvier 2019 Heure de la présentation : 12h00 à 12h25 (Heure normale du Pacifique) Heure de la séance questions - réponses : 13h30 à 13h55 (Heure normale du Pacifique) Lieu : The Westin St. Francis Hotel, San Francisco, Californie

Le document de présentation ainsi que le lien vers le webcast seront également disponibles sur le site Internet d'Inventiva dans la section « Investisseur » - « Documentation » - « Présentations investisseurs ».

A propos d'Inventiva: www.inventivapharma.com

Inventiva est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement de produits candidats agissant sur les récepteurs nucléaires, les facteurs de transcription et la modulation eṕ igeń et́ ique. Inventiva a le potentiel d'ouvrir de nouvelles voies thérapeutiques dans le domaine des maladies fibrotiques, de l'oncologie et des maladies orphelines pour lesquels le besoin med́ ical est important.

Son produit phare, le lanifibranor, est un candidat med́ icament qui dispose d'un mecanisme d'action unique

́

passant par l'activation de l'ensemble des PPAR (récepteurs actives par les proliferateurs de peroxysomes, ou peroxisome proliferator-activated receptor) alpha, gamma et delta qui jouent un rôle fondamental dans le

́

́

̀ contrôle du processus fibrotique. Son action anti-fibrotique permet notamment de cibler deux indications a fort

besoin médical : la NASH, une pathologie sev́ ère du foie en fort developpement et qui touche dej́ à aux Etats-Unis ̀ ́ ́

́

́

plus de 30 millions de personnes, et la SSc, une maladie dont le taux de mortalité est tres eleve et sans aucun traitement approuvé à ce jour.

Inventiva dev́ eloppe en parallele un second programme clinique avec l'odiparcil pour le traitement de la MPS de type VI (ou syndrome de Maroteaux-Lamy), une maladie génétique rare et très grave de l'enfant. Ce candidat médicament a également le potentiel d'adresser d'autres formes de MPS, où s'accumulent des sulfates de chondroïtine ou de dermatane (MPS I ou syndromes de Hurler/Sheie, MPS II ou syndrome de Hunter, MPS IVa ou syndrome de Morquio et MPS VII ou syndrome de Sly). Inventiva développe également un portefeuille de projets dans le domaine de l'oncologie.

̀

Inventiva s'est entoureé de partenaires de renom dans le secteur de la recherche tels que l'Institut Curie dans le ́ domaine de l'oncologie. Deux partenariats stratégiques ont egalement et́ é mis en place avec AbbVie et Boehringer Ingelheim, respectivement dans le domaine des maladies auto-immunes (notamment dans le psoriasis) et de lafibrose. Ces partenariats prevoient notamment le versement a Inventiva de paiements en fonction de l'atteinte d'objectifs preć liniques, cliniques, réglementaires et commerciaux ainsi que des redevances sur les ventes de tout

́

̀

́ produit dev́ eloppe dans le cadre de ces partenariats.

Inventiva emploie à ce jour plus de 100 personnes et beń éficie d'installations de Recherche et Développementacheteé s au groupe pharmaceutique international Abbott regroupant, pres de Dijon, une chimiotheque de plus de 240.000 moleć ules et des plateformes en biologie, chimie, ADME et pharmacologie.

̀

̀

Contacts