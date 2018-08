Inventiva : trois étapes franchies pour le lanifibranor

31/08/2018 | 13:52

Inventiva, société biopharmaceutique spécialisée dans la stéatohépatite non alcoolique (NASH), la sclérodermie systémique (SSc) et les mucopolysaccharidoses, annonce avoir franchi trois nouvelles étapes clés concernant le développement de son lanifibranor.



L'USPTO (United States Patent and Trademark Office) lui a délivré le 21 août un nouveau brevet protégeant jusqu'au mois de juin 2035 l'utilisation thérapeutique du lanifibranor dans le traitement de différentes conditions fibrotiques dont notamment la NASH et la SSc.



Par ailleurs, un premier patient a été inclus dans l'étude aux Etats-Unis de Phase II pour le traitement de la NAFLD chez des patients atteints de diabète de type 2, et la FDA a approuvé la demande d'IND permettant le lancement du plan de développement clinique.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.