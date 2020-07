Inventiva S A : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Inventiva a annoncé la fixation du prix de son introduction en bourse sur le Nasdaq Global Market dans le cadre d’une augmentation de capital de 7.478.261 actions ordinaires nouvelles, consistant en une offre au public de 7.478.261 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS). Chacune d’entre elles représente une action ordinaire. Le prix de souscription a été fixé à 14,40 dollars par ADS.Le prix de souscription par ADS correspond au prix de souscription de 12,70 euros par action ordinaire en application du taux de change dollar euro publié le 9 juillet 2020 de 1,1342 dollar pour un euro.Le prix de souscription par action ordinaire en euros (12,70 euros) est égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des trois dernières séances de bourse précédant le début de l'offre (soit les 6, 7 et 8 juillet 2020) diminué d'une décote de 2,8%.Le montant brut total est estimé à environ 107,7 millions de dollars, équivalent à environ 94,9 millions d'euros, avant déduction des commissions des intermédiaires financiers et frais à payer par la société. La société estime que le produit net de l'émission s'élèvera à environ 97,1 millions de dollars.La société biopharmaceutique a accordé aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours, soit jusqu'au 7 août 2020, un maximum de 1.121.739 ADS supplémentaires prenant la forme de 1.121.739 actions ordinaires, dans la limite d'un maximum de 15 % du nombre total d'actions ordinaires émises dans le cadre de l'offre, au prix de souscription.Tous les titres vendus dans le cadre de l'offre seront émis par la société. Les ADS ont été admises aux négociations sur le Nasdaq Global Market et les négociations devraient débuter le 10 juillet 2020, sous le symbole " IVA ".Le règlement-livraison de l'offre interviendra aux alentours du 15 juillet 2020, sous réserve des conditions usuelles.Au 30 juin 2020, la société disposait de 52,2 millions d'euros (chiffre non audité) de trésorerie, d'équivalents de trésorerie. La société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie, ses investissements à court terme et ses actifs financiers à long terme, ainsi que le produit net de l'offre et ses flux de trésorerie d'exploitation, seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre de 2022.La société prévoit d'utiliser le produit net de l'offre, ensemble avec le montant de sa trésorerie disponible pour environ 75 millions d'euros (soit 85 millions de dollars U.S.) pour terminer les préparatifs et lancer un essai clinique de Phase III du lanifibranor, son traitement expérimental vedette, dans le traitement de la NASH.Environ 26,5 millions d'euros (soit 30 millions de dollars) serviront à compléter un essai clinique de Phase Ib/II d'odiparcil dans une population pédiatrique atteinte de MPS VI, lancer une extension de l'essai de Phase IIa d'odiparcil chez des patients âgés de plus de 16 ans souffrants de la MPS VI et lancer l'essai clinique de Phase III d'odiparcil en monothérapie et en combinaison avec une thérapie enzymatique de remplacement chez les patients adultes et enfants souffrants de la MPS VI.