Investec : les objectifs ne seront pas atteints

L'établissement fondé en Afrique du Sud, mais largement implanté outre-Manche, a indiqué ce matin que sa performance opérationnelle et ses bénéfices seront inférieurs à l'année précédente, à cause de "conditions de marché compliquées". Le management estime que les objectifs à trois ans assignés pour la banque et la gestion de fortune seront tenus, tandis que le processus de cession de la gestion d'actifs suit son cours. La stratégie mise en place pour le long terme reste d'actualité. L'action trébuche de plus de 4% à Londres, à 468,5 GBp peu après l'ouverture.