Investis Holding SA a placé avec succès un nouvel emprunt obligataire à revenu fixe d'un volume de CHF 140 millions

Investis a placé aujourd'hui avec grand succès sur le marché un nouvel emprunt obligataire à taux fixe. L'emprunt, à hauteur de CHF 140 millions, porte un coupon de 0.05% et avec une échéance de quatre ans. Les fonds ainsi levés vont servir au refinancement de credits bancaires à court terme ainsi qu'au development du parc immobilier.

Dans le cadre de cette transaction, la Banque cantonale de Zurich, Credit Suisse et la Banque Vontobel ont assumé les fonctions de Joint Lead Manager/Joint Bookrunner. L'admission au négoce à la SIX Swiss Exchange sera demandée et la libération de l'emprunt obligataire est prévue pour le 9 octobre 2019.