Investis cède sa participation majoritaire dans La Foncière de la Dixence

Zurich (awp) - La société immobilière Investis a vendu sa participation majoritaire dans la société de projet La Foncière de la Dixence SA. Cette participation de 83,3% a été cédée à mjd Développement SA, à Nendaz. Les parties sont convenues de taire le montant de la transactions, a précisé Investis vendredi soir.

La vente prendra effet à fin février 2019. Jusqu'ici, La Foncière de la Dixence a investi 31 millions de francs suisses dans le projet Dixence Resort à Hérémence. Investis explique la vente par sa volonté de se concentrer sur la région de l'arc lémanique et de réduire les risques dans le secteur du développement. La société reste impliquée dans le projet. Elle participera pour 21% aux gains de vente qui en résulteront et reprendra, à un prix préfixé correspondant aux coûts prévus de construction de l'hôtel et des thermes deux ans après leur ouverture s'ils n'ont pas été vendus d'ici là.

rp/vj