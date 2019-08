Investis vend Régie du Rhône et achète des immeubles à Genève

Zurich (awp) - La société immobilière Investis, cotée sur SIX, a vendu sa filiale Régie du Rhône à Lancy à Immoparticipation à Fribourg. Régie du Rhône a généré en 2018 un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de francs suisses avec 155 collaborateurs, a précisé Investis jeudi soir.

Cette vente permet à la société de se concentrer sur ses activités de management de propriété sur la marque Privera, qu'elle ambitionne de renforcer, a indiqué le directeur général Stéphane Bonvin, cité dans le communiqué. Le prix de la transaction restera secret.

Investis a, dans la foulée, fait l'acquisition d'un portefeuille de six immeubles d'habitation à Genève, au prix de 62 millions de francs suisses. Les loyers potentiels de ces immeubles se montent à 2,89 millions par an. Prix de vente et prix d'achat ont été réglés ce jeudi via les banques.

uh/rp/ck