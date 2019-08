Net Asset Value considérablement augmenté

Évolution positive du chiffre d'affaires dans les deux segments

Le groupe Investis a pu augmenter son chiffre d'affaires de 0.8% à CHF 98.6 millions au premier semestre 2019 (année précédente : CHF 97.9 millions).

Le chiffre d'affaires dans le segment Properties a de nouveau affiché une croissance de 4.0% pour atteindre CHF 28.1 millions (année précédente : CHF 27.0 millions). Cette augmentation réjouissante est due à une hausse like-for-like des revenus locatifs de 0.7%, à des acquisitions et à une gestion des vacances couronnée de succès (taux réduit à 2.1%). L'état locatif annuel se montait à CHF 56.6 millions.

Dans le segment Real Estate Services, l'activité Property Management a enregistré une croissance de 1.6%. Cette hausse réjouissante du chiffre d'affaires a pu être obtenue malgré la vente, à fin février 2019, de la Régie du Rhône Crans-Montana SA. Le volume locatif géré a de nouveau pu être augmenté pour atteindre CHF 1.76 milliard (au 31.12.2018: CHF 1.74 milliard).

Le chiffre d'affaires de l'activité Facility Services a affiché un léger recul de 2.0%, en raison notamment d'ajustements au niveau des mandats.

Résultat d'exploitation réjouissant - objectif respecté dans le secteur des services

Le résultat d'exploitation EBIT s'est monté à CHF 56.0 millions, soit une hausse de 91.7%. Ce bon résultat a été obtenu grâce une amélioration du résultat opérationnel dans les deux segments. La marge EBIT du Real Estate Service a pu être augmentée à 8.3%. Les restructurations effectuées ont donc, comme annoncé, porté leurs fruits. Ce segment est ainsi également en bonne voie pour atteindre l'objectif fixé au niveau de la marge d'ici la fin de l'année. La transformation digitale de notre modèle d'affaires se poursuit et est mise en œuvre de façon conséquente.

Compte tenu des revenus locatifs plus élevés, et d'un taux moyen réel d'escompte légèrement plus bas de 3.44%, les gains de réévaluation sont, avec un montant de CHF 27.6 millions, nettement plus élevés que l'an passé (CHF 2.7 millions). Grâce à la vente de certains immeubles, des gains de cession d'un montant de CHF 6.7 millions ont pu être réalisés.

Résultat financier

Les charges financières ont légèrement augmenté en raison du renouvellement de l'emprunt, arrivé à échéance en février. Le taux d'intérêt moyen est resté bas avec un chiffre à 0.6% (année précédente : 0.5%).

Les produits financiers sont, avec un montant de CHF 5.0 millions, nettement plus élevés que l'année précédente (CHF 0.1 million). Cela est dû, d'une part, aux gains sur la vente de la Régie du Rhône Crans-Montana SA, et d'autre part, à l'effet de la réduction de la participation à Polytech Ventures Holding SA.

Impôts

Du fait de la mise en œuvre de la réforme fiscale (RFFA) dans le canton de Genève à partir de 2020, des impôts différés pour un montant de CHF 61 millions ont été dissous. Cet effet positif a conduit à un produit d'impôts net de CHF 53.2 millions au premier semestre (année précédente : charges fiscales de CHF 5.8 millions). Investis s'attend à un taux d'imposition moyen de 15% à partir de 2020.

Bénéfice

Le bénéfice du groupe a atteint CHF 111.9 millions (année précédente : CHF 21.7 millions) et le bénéfice par action CHF 8.80 (année précédente CHF 1.70). Le bénéfice net sans effet de réévaluation1 s'est accru pour atteindre CHF 33.8 millions (année précédente : CHF 19.7 millions).

Bilan très solide avec un loan-to-value conservateur de 42%

Le total du bilan s'élevait à CHF 1.4 milliard au 30 juin 2019, avec un ratio de fonds propres très confortable de 46.4% (au 31.12.2018 : 41.3%). A la date de référence, le portefeuille immobilier affichait une valeur de CHF 1,340 million et englobait 154 immeubles avec 2,872 unités résidentielles. Relatif au même portefeuille, le loan-to-value est à un niveau conservateur de 42% (les dettes financières porteuses d'intérêt à CHF 562 millions).

Après l'importante dissolution d'impôts différés pour un montant de CHF 61 millions, cet élément du bilan a baissé pour atteindre CHF 119 millions (au 31.12.2018: CHF 178 millions).

La NAV par action s'est nettement accrue pour atteindre CHF 52.47 (au 31.12.2018: CHF 45.89).

Evénements après la date de clôture du bilan

Investis a vendu sa filiale Régie du Rhône SA le 8 août 2019. Celle-ci a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de CHF 20 millions en occupant 155 collaborateurs. Dans le Property Management, Investis se concentrera à l'avenir principalement sur sa marque nationale Privera. Dans le même temps, Investis a repris un portefeuille de six immeubles résidentiels à Genève pour un prix de CHF 62 millions. L'état locatif annualisé de ces objets s'élève à CHF 2.89 millions.

Environnement du marché et perspectives 2019

Le portefeuille d'Investis est composé principalement d'immeubles d'habitation dans le segment de prix moyen et bénéficiant d'une situation centrale dans la région de l'arc lémanique. La concentration sur cette région est l'«USP» du groupe Investis. La forte demande pour ces immeubles résidentiels se maintient en raison de la persistance des mouvements migratoires positifs dans cette région, associée au changement démographique et à un faible taux d'objets neufs dans des situations centrales. Du fait du marché fortement régulé, les nouveaux investissements dans ce secteur ont été faibles. Ce qui a une nouvelle fois eu un effet positif sur la demande.

Investis prévoit de continuer à développer durablement son portefeuille immobilier grâce à l'acquisition d'immeubles de placement dans des endroits attrayants, avec un accent sur la région de l'arc lémanique.

Dans le segment Real Estate Services, l'environnement du marché continue à être exigeant. Investis part toutefois de l'idée que les conditions cadres économiques vont rester avantageuses et qu'une croissance dans les deux activités se répercutera de manière positive sur les résultats du groupe.

Investis atteindra à la fin de l'année 2019 tous les objectifs fixés à moyen terme lors de l'entrée en bourse en juin 2016.

1 La part de la dissolution des impôts différés sur les gains de réévaluation antérieurs a été prise en compte.

Rapports

Le rapport semestriel détaillé est disponible sur le site https://reports.investisgroup.com/19/hyr et sur notre site Web www.investisgroup.com/fr sous Investisseurs / Rapports.

Une conférence téléphonique en anglais pour les médias et les analystes aura lieu aujourd'hui à 11h00 au sujet des résultats semestriels. À la fin de la présentation des chiffres semestriels, Stéphane Bonvin (CEO) et René Häsler (CFO) se tiendront à votre disposition pour répondre à vos questions.

Les numéros d'accès sont:

+41 (0)58 310 50 00 (Europe)

+44 (0)207 107 06 13 (UK)

+1 (1)631 570 56 13 (USA)

Veuillez rejoindre la conférence téléphonique 5 minutes avant le début. La présentation correspondante sera également disponible à 7h00 sur notre site Web sous Investisseurs / Rapports (https://www.investisgroup.com/nc/fr/investisseurs/).

Le webcast correspondant est aussi accessible sur notre site Web www.investisgroup.com/fr sous Investisseurs / Rapports.

