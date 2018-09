Investor : EQT veut renforcer son bilan, étudierait une éventuelle IPO

"Nous sommes continuellement à la recherche de moyens d'assurer l'avenir d'EQT", déclare le directeur général du fonds, Thomas von Koch, cité dans un communiqué publié lundi.

EQT n'a pas souhaité donner davantage de détails sur sa réflexion.

La source a rapporté qu'une des options consistait en une introduction en Bourse mais a souligné que les discussions n'en étaient qu'à un stade préliminaire.

EQT, la plus grande société nordique de capital investissement, a levé environ 50 milliards d'euros depuis sa fondation il y a presque 25 ans. Le fonds s'est rapidement développé ces dernières années.

"Nous avons besoin d'un bilan plus solide pour soutenir la poursuite de la croissance mondiale d'EQT et nous permettre de résister aux temps plus difficiles", a ajouté Thomas von Koch.

Le portefeuille d'EQT comprend des entreprises suédoises telles qu'Anticimex, spécialisée dans la lutte contre les nuisibles, ainsi que des sociétés allemandes, dont le fabricant de prothèses Ottobock et le fabricant d'appareils auditifs Sivantos.

EQT Partners a été fondé en partie par Investor AB, le principal véhicule d'investissement de la puissante famille suédoise Wallenberg. Investor AB est toujours l'investisseur de référence des fonds d'EQT, dont il détient environ 10% des plus récents.

