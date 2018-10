Paris, le 31 octobre 2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), s'implante en Allemagne, un marché stratégique à fort potentiel. Le Groupe accompagne l'ouverture de son nouveau bureau à Munich de la nomination d'un Country Manager Allemagne et membre du conseil d'INVIBES ADVERTISING AG.

Par cette ouverture, INVIBES renforce sa présence commerciale en Europe et plus particulièrement sur le marché clé de la zone DACH[1], une zone prioritaire pour le Groupe tel qu'annoncé lors du succès de son augmentation de capital en juin dernier.

L'Allemagne devient désormais pour INVIBES le carrefour de toutes les activités commerciales qui s'amplifieront à l'avenir dans la zone DACH et l'ouverture de ce nouveau bureau permet au Groupe d'offrir toujours plus de proximité et des services aux clients locaux.

A cette occasion, INVIBES renforce sa direction opérationnelle avec la nomination de Sven HOLSTEN en tant que Country Manager Allemagne et membre du conseil d'INVIBES ADVERTISING AG à Munich. Sven apporte une expérience de 13 ans dans des fonctions de Directeur Général et en tant que porte-parole marketing intersectoriel, spécialisé sur tous les canaux de la presse quotidienne en Allemagne.



Sven HOLSTEN, Country Manager Allemagne d'INVIBES, a déclaré : « Je suis particulièrement fier de rejoindre l'équipe d'INVIBES ADVERTISING AG et d'accompagner nos clients dans une meilleure visibilité de leurs campagnes publicitaires grâce aux formats In-feed. C'est aujourd'hui l'un des plus gros enjeux des annonceurs.

Je suis convaincu que les différentes innovations développées par INVIBES contribueront à faire de la société l'un des leaders, en France comme à l'international, face à des concurrents tels que Google et Facebook. Le Groupe dispose déjà de solides atouts parmi lesquels un catalogue d'offres de qualité, des équipes expertes et motivées qui partagent la même ambition: faire grandir le Groupe. »





A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format In-feed, intégrée dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, NZZ, CCM Benchmark, et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Volkswagen, Samsung, Levis et IBM. INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech et est éligible au PEA-PME.

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Growth Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316)

Plus d'informations sur www.invibes.com

[1] Allemagne, Autriche et Suisse

