Paris, le 20.09.2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (in-feed), annonce le recrutement de 8 collaborateurs au sein de l'équipe commerciale et la nomination de Sami BATTIKH comme Country Manager France.

Sami BATTIKH a rejoint Invibes en tant que Directeur Commercial en octobre 2014. De 2007 à 2014, il a occupé les positions de Responsable de la Publicité, Directeur de la Clientèle et Directeur de la Publicité chez Nextradio TV. Le travail réalisé par Sami BATTIKH avec son équipe a contribué à la croissance d'INVIBES, qui a été supérieure à 50% en moyenne sur les trois dernières années.

En tant que Country Manager, Sami BATTIKH sera responsable du développement du chiffre d'affaires et de la stratégie d'INVIBES France, ce qui inclura notamment la gestion des partenaires éditeurs et fournisseurs de Data.

Sami BATTIKH est le premier Country Manager d'INVIBES France. Jusqu'à présent, cette position était occupée par Nicolas Pollet, co-fondateur et CEO de la société.

Cette nomination s'accompagne de plusieurs recrutements pour des positions clés :

Stève SALEYRON (ex. Reworld Media & Groupe Marie Claire) et Aude RICHARD (ex. Nielsen & Yahoo France) en tant que Heads of Sales, qui rejoignent Stephane ALLARD (ex. Dailymotion) à ce niveau de fonction ;

(ex. Reworld Media & Groupe Marie Claire) et (ex. Nielsen & Yahoo France) en tant que Heads of Sales, qui rejoignent (ex. Dailymotion) à ce niveau de fonction ; Arthur BOUTARIC (ex. OUI SNCF), Anne BARTI-MAGRIA (ex. JC Decaux), Margaux DAVID (ex. Lagardère) et Mélanie CHRISTIANS (ex. Infopro Digital) en tant que Team Leaders ;

(ex. OUI SNCF), (ex. JC Decaux), (ex. Lagardère) et (ex. Infopro Digital) en tant que Team Leaders ; Valentine MOREAU (ex. Groupe SCP) et Léo Trabut (ex. Canal+ Régie) en tant que Sales.



Nicolas Pollet, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, a déclaré : « La nomination de Sami BATTIKH et l'arrivée de nouveaux talents dans l'équipe commerciale devrait permettre à la société de continuer à afficher d'excellentes performances et propulser Invibes au centre de l'écosystème de la publicité digitale sur le marché français. En parallèle, nous continuons notre expansion internationale, travaillons sur de nouvelles expériences publicitaires au sein de nos formats in-feed, et poursuivons nos projets autour de la Data afin de mieux répondre aux besoins de nos clients. »



A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Prisma Altice Media, Team Media, …). Ses clients sont de grandes marques (Cisco, Danone, Groupe Mulliez, PSA, SNCF, Volkswagen,…). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech.

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Growth Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316)

Plus d'informations sur www.invibes.com



Suivez en direct les dernières actualités d'INVIBES ADVERTISING sur Twitter @Invibes_Adv et sur LinkedIn

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

http://www.invibes.com/us/us/investors.html



Contacts Finance & Corporate

Relations Investisseurs

INVIBES ADVERTISING

M. Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

ACTUS finance & communication

Natacha MORANDI

invibes@actus.fr

+33 1 53 67 36 72

Listing Sponsor - ATOUT CAPITAL

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 1 56 69 61 80

Relations Presse Financière

ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN

vferran@actus.fr

+33 1 53 67 36 34



Autres Contacts

INVIBES ADVERTISING

Nicolas POLLET, CEO

nicolas.pollet@invibes.com

Relations Presse

Anca MARCU

anca.marcu@invibes.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55077-cp_country_manager-vfr_def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews