Invibes Advertising : RÉSULTATS S1 2018 : FORT DÉVELOPPEMENT ET PERSPECTIVES FAVORABLES

Chiffre d'affaires en hausse de +31% à 1,8 M€

Accélération des investissements dans le développement commercial et technologique ainsi que des charges d'exploitation destinées à l'organisation de l'entreprise

Ebitda positif malgré la saisonnalité défavorable du premier semestre (un tiers des ventes de l'exercice)

Situation de trésorerie élevée

Perspectives solides confirmées pour le second semestre 2018 portées par le déploiement international et les nouvelles offres

Paris, le 27 septembre 2018 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), publie aujourd'hui ses résultats du premier semestre 2018 (semestre clos au 30 juin).

Données en milliers d'euros S1 2017* S1 2018** Chiffre d'affaires 1 390 1 813 Achats et charges externes (720) (1 077) Charges de personnel (539) (694) EBITDA[1] 131 Dotations aux amortissements et aux provisions (145) Résultat opérationnel (14) (129) Résultat financier (29) (25) Charges d'impôts (8) (2) Résultat net (52) (156)

* Données sociales en normes comptables belges données à titre d'information. La société n'a pas produit de comptes consolidés aux normes IFRS au 30 juin 2017

** Données consolidées en normes IFRS



Un sérieux challenger comme alternative à Google et Facebook

INVIBES ADVERTISING affiche un chiffre d'affaires consolidé de 1,8 M€ au 30 juin 2018, soit une croissance organique de +31% par rapport au 30 juin 2017. Cette forte croissance du chiffre d'affaires, confirme le succès des choix stratégiques réalisés par le Groupe avec la création de formats publicitaires innovants, tel que INVIBES ZOOM[2], une nouvelle étape dans le développement de l'interaction entre l'internaute et la publicité grâce à la mise en valeur du produit par un effet de zoom dans le format publicitaire.

Cette capacité reconnue d'innovation permet aujourd'hui à INVIBES ADVERTISING de fédérer un nombre croissant d'annonceurs, notamment de nouveaux Grands Comptes tels que MERCEDES, P&G et BMW, qui se voient offrir un accès aux meilleurs carrefours d'audience via ses sites partenaires.

Cette stratégie a permis à INVIBES ADVERTISING de devenir un challenger des géants Google et Facebook en France avec 36,8 millions de visiteurs uniques (VU) selon le dernier classement Internet global de Médiamétrie//Netratings paru en février 2018.



Un EBITDA positif malgré la montée des investissements technologiques et commerciaux

Malgré la forte saisonnalité des revenus (36% du chiffre d'affaires 2017 réalisé au 1er semestre et 64% au 2nd semestre), INVIBES ADVERTING a décidé d'accélérer ses investissements commerciaux, technologiques et d'entreprise pour asseoir la tendance à long terme de la croissance.

Afin de garantir son leadership technologique (équipes de R&D) et stimuler la croissance de son activité (équipes commerciales), INVIBES ADVERTISING a fait progresser ses effectifs pour passer de 24 collaborateurs au 30 juin 2017 à 46 à ce jour. Ce développement a fait augmenter les charges de personnel de l'ordre de 30%. Au cours de la période considérée, le Groupe a également supporté des frais juridiques exceptionnels et d'autres frais supplémentaires par rapport à son augmentation de capital et au transfert de ses actions sur Euronext Growth.

Dans ce contexte, INVIBES ADVERTISING a réussi à afficher des résultats positifs, avec un EBITDA de 42 K€ pour le semestre clos au 30 juin 2018. Après prise en compte des dotations aux amortissements, principalement liés aux frais de développement activés, à hauteur de 171 K€, et au résultat financier de -25 K€, le résultat net s'établit à -156 K€ au 30 juin 2018.



Une structure financière renforcée pour accompagner la croissance future

Au 30 juin 2018, les capitaux propres du Groupe s'élèvent ainsi à 3 463 K€ et la trésorerie du Groupe s'établit à 2 931 K€ pour un endettement financier de 789 K€.

Au cours du 1er semestre 2018, INVIBES ADVERTISING a réalisé avec succès un placement privé (produit net de 1 873 K€) qui a permis de couvrir les investissements technologiques et le rachat des parts minoritaires dans INVIBES SPAIN tout en augmentant la trésorerie de 1 006 K€.



Perspectives solides confirmées pour le second semestre 2018

Le Groupe entend poursuivre sa trajectoire de croissance au cours du second semestre 2018 sur ses marchés porteurs. En France, vient d'annoncer le recrutement de 8 collaborateurs au sein de l'équipe commerciale et la nomination de Sami BATTIKH comme Country Manager France[3].

Au-delà, INVIBES ADVERTISING compte accélérer son développement à l'international et poursuivre sa stratégie vertueuse notamment orientée vers une forte innovation technologique. Le développement en cours d'une nouvelle offre DATA[4], parfaitement respectueuse de la réglementation européenne RGPD, constitue un vecteur fort de croissance pour les années à venir.

Ces perspectives favorables sont aujourd'hui accessibles à un cercle plus large d'investisseurs grâce au transfert des titres INVIBES ADVERTISING d'EURONEXT Access vers le compartiment EURONEXT Growth réalisé le 12 juillet 2018.



Résiliation du contrat de liquidité

INVIBES ADVERTISING et TSAF ont résilié le contrat de liquidité conclu le 16 avril 2018.





Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel le 13 février 2019



A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format In-feed (intégrée dans les contenus média) inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média (CCM Benchmark, Lagardère, Altice Media, Team Media, Prisma…). Ses clients sont de grandes marques (Cisco, Danone, Groupe Mulliez, PSA, SNCF, Volkswagen, …). INVIBES ADVERTISING dispose du Pass French Tech.

INVIBES ADVERTISING est coté sur Euronext Growth Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316)

Plus d'informations sur www.invibes.com





Suivez en direct les dernières actualités d'INVIBES ADVERTISING sur Twitter : @invibes_adv

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

http://www.invibes.com/us/us/investors.html





Contacts Finance

INVIBES ADVERTISING

Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com ATOUT CAPITAL

Rodolphe OSSOLA, Listing Sponsor

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 1 56 69 61 80

ACTUS finance & communication

Natacha MORANDI, Relations Investisseurs

invibes@actus.fr

+33 1 53 67 36 72 ACTUS finance & communication

Vivien FERRAN, Relations Presse Financière

vferran@actus.fr

+33 1 53 67 36 34



Autres Corporate & Business

INVIBES ADVERTISING

Nicolas POLLET, CEO

nicolas.pollet@invibes.com Relations Presse

Anca MARCU

anca.marcu@invibes.com

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions.

[2] Cf. communiqué du 2 mai 2018 : https://www.invibes.com/documents/CP_INVIBES_ZOOM_VF.pdf

[3] Cf. communiqué du 20 septembre 2018 : https://www.invibes.com/documents/CP_Country_Manager-VFR_DEF.pdf

[4] Données recueillies sur les centres d'intérêts des internautes qui permettront de cibler par exemple les intentions d'achats sur un produit spécifique

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55200-cp_invibes_r1_vfr_def.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews