Invibes Advertising : VALÉRIE DUESBERG REJOINT INVIBES ADVERTISING EN TANT QUE HEAD OF SALES À MUNICH !

MUNICH, le 11 janvier 2019 - INVIBES ADVERTISING renforce son équipe en Allemagne. L'ad-tech spécialiste de publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed) a nommé Valérie Duesberg au poste de Head of Sales à Munich. Sven Holsten, membre du conseil d'administration d'INVIBES-ADVERTISING pour l'Allemagne, indique également que plusieurs recrutements seront réalisés pour le bureau de Munich sur le premier trimestre 2019. De nouveaux bureaux seront prochainement ouverts dans plusieurs villes en Allemagne.

Valérie Duesberg a plus de quatre ans d'expérience dans le marketing numérique, la dernière en tant que Digital Media Executive chez Philip Morris et auparavant en tant qu'Account Manager de United Digital Group (UDG).

Elle reportera directement à Sven Holsten, Country Manager Allemagne de INVIBES ADVERTISING.

« Nous recherchons des spécialistes du marketing digital compétents, expérimentés et à la recherche de nouveaux défis. Valérie présente le profil idéal pour nous accompagner dans le développement de Invibes en Allemagne », a déclaré Sven Holsten.

Valérie Duesberg a mentionné : « Je suis impatiente d'introduire le format publicitaire d'INVIBES sur le marché allemand car il existe une importante demande pour des produits innovants et non intrusifs comme ceux proposés par Invibes. »

INVIBES a annoncé fin octobre 2018 l'ouverture du premier bureau en Allemagne et la nomination de Sven Holsten au poste de Country Manager Allemagne, renforçant ainsi sa présence commerciale en Europe, ce pays devenant pour INVIBES le carrefour de toutes les activités commerciales.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créé en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format In-feed, intégrée dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, NZZ, CCM Benchmark, et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Volkswagen, Samsung, Levis et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur la Bourse Euronext de Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316). Pour plus d'informations, veuillez consulter www.invibes.com.

