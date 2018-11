INVIBES ADVERTISING : acquiert Dreicom

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invibes Advertising annonce l’acquisition de la société Dreicom pour renforcer ses activités en Suisse. Depuis 2013, Dreicom exploite le plus grand réseau publicitaire en ligne de Suisse dédié au Native Publishing. Ce format publicitaire, au même titre que l’In-feed, présente une très forte intégration avec les contenus éditoriaux classiques et prend la forme d’un article ou d’une vidéo respectant la mise en forme du support.Avec plus de 60 partenaires Premium, dans 3 langues (allemand, français et italien), ce réseau indépendant se compose exclusivement d'éditeurs qui développent leur propre contenu."Cette acquisition va permettre de faire converger les offres innovantes et les technologies développées par le Groupe Invibes Advertising sur le segment In-feed et celles de Dreicom sur le segment du Native Publishing. L'objectif est de créer un nouvel acteur incontournable en Suisse en capitalisant sur la culture propre et le savoir-faire de chaque société", peut-on lire dans un communiqué