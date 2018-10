INVIBES ADVERTISING : perspectives favorables suite aux résultats semestriels 0 0 02/10/2018 | 10:40 Envoyer par e-mail :

Une croissance qui, selon le groupe, confirme les choix stratégique réalisés, avec notamment la création de formats publicitaires innovants, tel Invibes Zoom.



Malgré la forte saisonnalité des revenus, Invibes Advertising a décidé d'accélérer ses investissements commerciaux, technologiques et d'entreprises pour asseoir la tendance à long terme de la croissance. De plus, le groupe a d'ores et déjà fait progresser ses effectifs pour passer de 24 collaborateurs au 30 juin 2017 à 46 à ce jour, afin de stimuler la croissance. Ce développement a fait augmenter les charges de personnel de l'ordre de 30%. Au cours de la période considérée, le groupe a également supporté des frais juridiques exceptionnels et d'autres frais supplémentaires par rapport à son augmentation de capital et au transfert de ses actions sur Euronext Growth.



Concernant ses perspectives, le groupe entend poursuivre sa trajectoire de croissance au cours du second semestre 2018. Invibes Advertising compte accélérer son développement à l'international et poursuivre sa stratégie vertueuse notamment orientée vers une forte innovation technologique. Le développement en cours d'une nouvelle offre Data, parfaitement respectueuse de la réglementation européenne RGPD, constitue un vecteur fort de croissance pour les années à venir.







Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal