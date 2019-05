INVIBES ADVERTISING ENRICHIT SON RÉSEAU D'ÉDITEURS

Paris, 28 Mai 2019 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), accélère le développement de son réseau d'éditeurs. Cette expansion accompagne sa croissance et permet de proposer aux annonceurs des environnements puissants, qualitatifs et riches en thématiques.

Pour Invibes, le recrutement et la fidélisation d'éditeurs est un facteur essentiel de réussite. Invibes étend sa collaboration à de nouvelles marques prestigieuses parmi lesquelles Aufeminin, Cosmopolitan, Harvard Business Review, Planet, L'Etudiant.

Ces éditeurs viennent rejoindre Capital, Ouest-France, Europe1, Journal des Femmes et les 125 autres partenaires d'Invibes en France.

La plupart des grands groupes média ont intégré le format Invibes pour la qualité des expériences publicitaires et pour bénéficier de revenus optimisés.

Gaël Demessant, Directeur Programmatique et Yield Management PRISMA MEDIA SOLUTIONS : «Nous sommes très satisfaits du partenariat mis en place avec Invibes depuis plusieurs années. Nous avons toujours apprécié la qualité des formats Invibes, leur capacité d'innovation et la compétence de l'ensemble de leurs équipes. Grâce à la montée en puissance du header bidding, nous pouvons maintenant les mettre en compétition sur plus de sites, ce qui nous permet d'accroitre fortement nos revenus.»

Avec son offre composée de 30 formats in-feed et un reach de 40M de visiteurs uniques, Invibes engage les internautes en captant leur attention grâce à des expériences originales et interactives.

Plus de 300 annonceurs tels que Volkswagen, Air France, Cisco, McDonald's, Samsung ou encore Cartier ont intégré les solutions Invibes dans leurs stratégies de communication digitale comme alternative aux formats classiques.

Le meilleur est à venir. En 2019, afin d'assurer son leadership technologique et la croissance de son activité à court et moyen terme, INVIBES ADVERTISING s'engage à investir de manière continue dans la recherche et le développement tout en consolidant son expertise technologique : format, audience, et data.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

