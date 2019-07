Invibes Advertising : INVIBES ADVERTISING FAIT ENTRER LE SONDAGE DANS LA PUBLICITÉ IN-FEED

INVIBES ADVERTISING FAIT ENTRER LE SONDAGE DANS LA PUBLICITÉ IN-FEED

Paris, xx juin 2019 - INVIBES ADVERTISING, entreprise tech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), annonce le lancement d'INVIBES POLL, un format publicitaire interactif qui assure aux publicitaires un plus grand engagement grâce à un mécanisme de sondage.

Les internautes d'aujourd'hui, Génération Y en tête, ne sont plus de simples spectateurs. Ce sont de vrais acteurs qui attendent d'être impliqués dans chacune de leurs décisions d'achat. Alors que les internautes sont constamment bombardés de publicités et de contenus, les marques doivent capter leur attention par l'authenticité et l'innovation de leurs stratégies et créer une conversation publicitaire à double sens. Afin de répondre à ces attentes, INVIBES ADVERTISING a développé INVIBES POLL un format publicitaire qui permet aux annonceurs d'intégrer un mécanisme de sondage dans le format in-feed commercialisé par Invibes.

Invibes Poll, format publicitaire novateur, offre aux utilisateurs l'opportunité d'un échange interactif avec les marques et aux publicitaires un levier d'information sur les types de contenus, de services et d'expériences attendus par leurs clients tant pour les produits déjà lancés que pour les sorties prévues.

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, souligne : « Les annonceurs doivent envisager ce nouveau format publicitaire comme la trame digitale d'une toile à peindre par nos professionnels en autant de scénarios sans limites afin de mieux servir les objectifs de leurs campagnes. Dans un monde du sur mesure, Invibes Poll trouve sa place et dépasse les attentes en termes d'interactivité avec l'utilisateur ».

Spécialiste de la collecte et du traitement de Big Data, Invibes possède une équipe R&D en interne qui a mis au point plus de 25 algorithmes pour améliorer le classement des publicités et mieux cibler les utilisateurs. Son équipe Produits a aussi développé une trentaine de formats innovants et interactifs et son Creative Lab soutient les marques dans la création de publicités personnalisées et mieux ciblées qui se distinguent du lot de l'offre in-feed. Le Groupe compte également des analystes et des traders en charge du reporting, du contrôle et du suivi des campagnes dans l'objectif de surpasser les KPI standard du marché.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une entreprise tech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : BERTELSMANN, HEARST, LAGARDERE et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que MERCEDES, SAMSUNG, AIR FRANCE et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'INVIBES ADVERTISING:

Linkedin: @Invibes advertising Twitter: @Invibes_adv Facebook: @Invibes advertising

Contacts Finance

INVIBES ADVERTISING

Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

ATOUT CAPITAL

Rodolphe OSSOLA, Listing Sponsor

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 1 56 69 61 80

ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs

invibes@actus.fr

+33 1 53 67 36 94

Relations Presse Financière

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

+33(1) 53 67 36 34

Relations publiques

Alexandra GEORGESCU

alexandra.georgescu@invibes.com

+44 3 306 845 189

Information non réglementée

Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59329-2019-07-10-invibes-poll-fr-vdef.pdf Communiqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews