INVIBES ADVERTISING POURSUIT SA STRATÉGIE

D'INNOVATION PRODUIT

Paris, le 20 juin 2019 - INVIBES ADVERTISING, AdTech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), continue d'enrichir son catalogue avec quatre produits innovants : Invibes Explore, V Parallax, H Parallax et Play C. Ces nouveaux formats permettent d'atteindre un très haut niveau de visibilité et de générer un engagement accru de la part de l'utilisateur.

Parmi les annonceurs ayant choisi d'intégrer ces innovations dans leurs stratégies digitales, figurent de grandes marques telles que Bo Concept, Clarins, IBM, McDonald's et Mercedes.

INVIBES ADVERTISING dispose depuis sa création d'une équipe spécialisée dans l'élaboration de formats in-feed : Invibes Creative Lab. Ces experts du format in-feed ont développé à ce jour plus de 30 expériences innovantes et interactives.

Invibes compte également une équipe de R&D spécialisée dans le traitement des datas et le développement d'algorithmes de contextualisation. Elle est associée à un pôle d'analystes et de traders responsables du suivi et de l'optimisation des campagnes. L'ensemble s'assure de l'atteinte des KPI[1] fixés par les annonceurs et par leurs agences médias.

Les nouveaux produits ont été développés afin d'accroître l'efficacité des campagnes publicitaires en combinant des connaissances utilisateurs, de la créativité produit et la volonté de rendre les publicités toujours plus visibles et engageantes.

Nicolas POLLET, CEO and co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, a déclaré : « Notre puissant ADN technologique est associé à une volonté de créer en permanence des produits différenciants. Ces formats publicitaires innovants, développés par notre équipe d'experts génèrent une visibilité améliorée, des visionnages et une valeur ajoutée pour nos clients. Nous sommes fiers et heureux lorsque des publicitaires osent avec nous et, à la fin, sont stupéfaits par les résultats. »

INVIBES EXPLORE

Invibes Explore est un produit au design innovant qui répond aux attentes des utilisateurs en matière d'interaction. Il leur donne la possibilité de découvrir les caractéristiques des produits présentés directement dans la publicité. L'objectif est de rendre le message plus attrayant en générant de la curiosité et en incitant les clients potentiels à passer plus de temps avec la marque.

PARALLAX

La vocation d'INVIBES ADVERTISING est de capter l'attention des lecteurs grâce à un format in-feed offrant des expériences novatrices ou en générant des interactions inhabituelles. Les formats publicitaires V & H Parallax stimulent la curiosité instinctive de l'utilisateur. Ce format multi-device, se caractérise par la révélation verticale ou horizontale du produit, lorsque l'utilisateur fait défiler le contenu. En ajoutant des éléments graphiques inattendus sur l'image, l'impact visuel s'intensifie, rendant le contenu plus facilement mémorisable. Les utilisateurs sont impliqués de manière ludique et sont invités à découvrir l'ensemble de la publicité en scrollant.

PLAY C

Dans un monde où 75%[2] du trafic Internet est généré par la consommation de streaming vidéo, l'objectif est de créer des publicités qui retiennent l'attention des utilisateurs grâce à de nouvelles expériences. Les équipes d'INVIBES ADVERTISING ont donc développé Play C, un produit de vidéos personnalisé qui permet de présenter à l'utilisateur plusieurs vidéos directement dans le format in-feed. Ce produit permet de diffuser plusieurs vidéos d'une web série par exemple.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une AdTech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

[1] Key Performance Indicator : indicateurs clés de performance

[2] https://tubularinsights.com/2020-mobile-video-traffic/

