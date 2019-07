Invibes Advertising : PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE AU 1er SEMESTRE AVEC UNE CROISSANCE SUPERIEURE A 100%

PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

AU 1er SEMESTRE AVEC UNE CROISSANCE SUPERIEURE A 100%



La croissance du chiffre d'affaires est de +107,7% au premier semestre 2019, +86,7% à périmètre constant ;

Pertinence de la stratégie d'investissements technologiques et de déploiement européen ;

Reconnaissance accrue de la qualité de l'offre avec l'élargissement significatif de la base de clients annonceurs ;

Confiance dans les perspectives 2019 avec plusieurs leviers de croissance.

Paris, 4 juillet 2019 - INVIBES ADVERTISING, entreprise tech spécialisée dans la publicité digitale intégrée dans les contenus éditoriaux (In-feed), présente aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier semestre 2019 (semestre clos au 30 juin 2019).

Données consolidées non auditées

- en milliers d'euros S1 2017 S1 2018 S1 2019 Variation

S1 18 – S1 19 Chiffre d'affaires à périmètre constant 1 390 1 823 3 407 +86,7% Chiffre d'affaires total 1 390 1 823 3 787 +107,7%

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, a déclaré : « Notre performance au premier semestre est le fruit d'une stratégie d'investissements et de développement international maîtrisée. Notre mission est d'optimiser les performances publicitaires de nos clients en mettant au point des offres différenciantes et nous sommes extrêmement fiers que notre approche séduise de plus en plus de grandes marques. Les résultats de nos campagnes publicitaires, au-dessus des standards du marché, ont entraîné une augmentation significative du nombre de nos clients. Nous sommes confiants dans la poursuite de cette dynamique pour la suite de l'exercice. »

Une stratégie de développement qui confirme notre vision

INVIBES ADVERTISING confirme son excellent début d'année 2019 avec la multiplication par deux de son chiffre d'affaires pour atteindre 3 787 K€ au premier semestre. A périmètre constant, le chiffre d'affaires ressort à 3 407 K€, soit une croissance organique de près de 87% par rapport au 1er semestre 2018. Le Groupe bénéficie de la forte croissance de ses activités sur tous ses marchés, aussi bien en France qu'à l'international ainsi que du lancement de nouveaux produits et fonctionnalités.

Cette performance conforte la stratégie globale du Groupe visant à accroître l'efficacité des campagnes publicitaires de ses clients grâce à la combinaison d'investissements réguliers dans les nouvelles technologies, des connaissances utilisateurs, de la créativité et de la volonté de rendre les publicités toujours plus visibles lui permettant d'atteindre des résultats de campagnes au-dessus des standards du marché.

Fort de cet état d'esprit, le Groupe attire constamment de nouveaux clients et compte parmi ses clients réguliers de grandes marques telles que AMAZON, BEIERSDORF, CHANEL, FACEBOOK, JAGUAR, LUFTHANSA, ORANGE et VISA.

De solides perspectives pour l'exercice 2019

Afin de poursuivre l'expansion européenne du Groupe, INVIBES ADVERTISING prépare l'ouverture de ses nouveaux marchés prioritaires (Royaume-Uni, Autriche et Italie). Ce positionnement pan-européen, attractif pour les clients annonceurs, devrait permettre de glaner des budgets publicitaires globaux, destinés à des campagnes internationales.

Par ailleurs, afin de garantir son leadership technologique et de stimuler la croissance de son activité à court comme à moyen terme, INVIBES ADVERTISING poursuivra ses efforts d'investissement en R&D tout en consolidant son expertise technologique (Format, Reach et en particulier la Data).

Prochaine publication : Résultats du premier semestre 2019 : 26 septembre 2019

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une entreprise tech spécialisée dans la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : BERTELSMANN, HEARST, LAGARDERE et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que MERCEDES, SAMSUNG, AIR FRANCE et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

Retrouvez nos derniers communiqués de presse sur :

http://www.invibes.com/fr/fr/investors.html

Suivez en direct les dernières actualités d'INVIBES ADVERTISING:

Linkedin: @Invibes advertising Twitter: @Invibes_adv Facebook: @Invibes advertising

Contacts Finance

INVIBES ADVERTISING

Kris VLAEMYNCK, CFO

kris.vlaemynck@invibes.com

ATOUT CAPITAL

Rodolphe OSSOLA, Listing Sponsor

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

+33 1 56 69 61 80

ACTUS finance & communication

Grégoire Saint-Marc, Relations Investisseurs

invibes@actus.fr

+33 1 53 67 36 94

Relations Presse Financière

Vivien Ferran

vferran@actus.fr

+33(1) 53 67 36 34

Relations publiques

Alexandra GEORGESCU

alexandra.georgescu@invibes.com

+44 3 306 845 189

Information réglementée

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59184-2019-07-04_invibes_ca_h1_2019_vdef.pdf Informations privilégiées :- Communiqué sur comptes, résultatsCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews