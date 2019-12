INVIBES ADVERTISING : ouvre un bureau en Italie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invibes Digital annonce l’ouverture d’un bureau en Italie en vue d’accélérer son expansion européenne. Après la France, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse et le Royaume-Uni, la société technologique du secteur de la publicité digitale s’implante dans un sixième pays d’Europe.Alvise Zennaro, nommé Country Manager d'Invibes Italie, vient d'être recruté pour diriger le bureau local basé à Milan avec l'objectif de structurer une équipe commerciale, d'intégrer de nouveaux éditeurs media italien à son réseau de partenaires et de convaincre agences et annonceurs d'utiliser les solutions de la société pour leurs campagnes.Avant de rejoindre Invibes Advertising, Alvise était Country Manager de Datawad, une société technologique italienne du secteur de la publicité digitale spécialisée dans la performance et le programmatique.