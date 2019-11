DOUBLEMENT DU CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS 2019

Chiffre d'affaires consolidé 9 mois 2019 à 5,9 M€, en hausse de +99% (+61% à périmètre constant)

Signature de nouvelles grandes marques internationales et renforcement de la puissance de l'offre avec l'intégration de nouveaux éditeurs

Déploiement international en cours d'accélération

Sécurisation d'une levée de fonds de 2 M€ avec une prime maximum de 51%[1] sur le dernier cours

Nicolas POLLET, CEO et co-fondateur d'INVIBES ADVERTISING, a déclaré : « Tous les feux sont au vert. Le 3ème trimestre conforte notre dynamique marquée, en France comme à l'international, par des clients toujours plus nombreux et un réseau de media partenaires qui se densifie. Le déploiement du Groupe s'accélère à l'international en cette fin d'année et devrait nous permettre de franchir une nouvelle étape dans notre trajectoire de croissance ».

Paris, le 14 novembre 2019 - INVIBES ADVERTISING, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce son chiffre d'affaires au 30 septembre 2019.

Données consolidées, non auditées, en K€ 9 mois 2019 9 mois 2018 Δ Chiffre d'affaires consolidé [2] 5 868 2 956 +99% dont organique [3] 4 753 2 956 +61%

La forte dynamique commerciale enregistrée depuis le début de l'année s'est poursuivie au cours du 3ème trimestre, permettant à INVIBES ADVERTISING d'afficher sur les 9 premiers mois de l'année 2019 un doublement de l'activité par rapport aux 9 mois 2018. A périmètre constant (hors DREICOM et ML2Grow), la croissance organique ressort à +61% sur la période.

Signature de nouvelles grandes marques internationales

Cette forte croissance reflète la haute performance des solutions, portées par le format in-feed, un format unique, non intrusif et innovant que propose le groupe à ses clients. Son efficacité est démultipliée par la puissance de son réseau d'éditeurs qui regroupe les plus grands groupes media européens.

Sur la période, la croissance affichée par INVIBES ADVERTISING bénéficie du gain de nouvelles grandes marques. Elles sont plus nombreuses à être séduites par les formats publicitaires en totale rupture avec les autres solutions existantes du marché mais également par l'expansion de la couverture géographique proposée par le Groupe. Ainsi, au 3ème trimestre, INVIBES ADVERTISING a notamment signé les nouveaux annonceurs suivants : Avène, Celio, Estée Lauder, Nivea, Orange Banque, Rowenta, Suzuki …

Renforcement de la puissance de l'offre avec l'intégration de nouveaux médias

Sur la période, INVIBES ADVERTISING a aussi continué d'enrichir son réseau d'éditeurs avec de nouveaux grands groupes média tels que : Geo.fr et Elle.fr en France, Womenshealthmag.com en Espagne ou encore Morgenpost.de et Bunte.de en Allemagne.

Leur intégration au réseau d'INVIBES ADVERTISING porte le nombre d'éditeurs partenaires à un total de 300 dans l'Europe entière, renforçant davantage encore la puissance de son offre.

Perspectives : un déploiement international en cours d'accélération

Après la France, l'Espagne, l'Allemagne et la Suisse, INVIBES ADVERTISING devrait poursuivre son expansion européenne avec l'ouverture imminente de 3 nouveaux pays à fort potentiel : le Royaume-Uni, l'Italie et l'Autriche.

Avec désormais une présence dans les principaux pays européens, INVIBES ADVERTISING répond à une attente forte des marques internationales à la recherche de dispositifs de campagnes menés à l'échelle pan-européenne qui favorise un accroissement naturel du budget moyen des campagnes.

Fort de ces éléments et de son expansion européenne qui devrait se poursuivre dans les prochains mois, INVIBES ADVERTISING réitère sa confiance dans l'atteinte d'une croissance soutenue en 2019. Le Groupe bénéficiera par ailleurs de l'accélération de son développement commercial sur ses marchés existants, conjuguée au maintien des investissements en R&D, afin de continuer d'anticiper les besoins du marché et de proposer des solutions toujours à la pointe de l'innovation.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires annuel 2019, le 11 février 2020

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

[1] Sur la base d'un cours de clôture de 5,3 € de la séance du 13/11/2019 et d'un prix moyen maximum de souscription de 8,0 € par action nouvelle

[2] Intégrant l'acquisition de DREICOM, consolidée au 01/01/2018, et la prise de participation dans ML2Grow, consolidée au 01/01/2019.

[3] Hors DREICOM et ML2Grow

