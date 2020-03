RESULTATS ANNUELS 2019

Multiplication par 6 de l'EBITDA avec une marge d'EBITDA de 13,8%

Situation financière renforcée pour accompagner le fort développement

Confiance pour l'exercice 2020

Paris, 9 mars 2020 - INVIBES ADVERTISING, société technologique du secteur de la publicité digitale, annonce ce jour la publication de ses résultats annuels 2019 audités.

Données consolidées, audités, en K€

Normes IFRS 2019 2018 Δ Chiffre d'affaires 9 699 6 075 +59% Achats et charges externes (5 491) (3 626) +51% Charges de personnel (2 869) (2 193) +31% EBITDA [1] 1 339 230 +482% En % du chiffre d'affaires 13,8% 3,8% Dotations aux amortissements et provisions (656) (428) +53% Résultat opérationnel 686 (198) na Résultat financier (117) (83) +41% Résultat exceptionnel [2] 23 940 ns Résultat net 591 661 -11%

En 2019, INVIBES ADVERTISING affiche un chiffre d'affaires consolidé[3] de 9,7 M€ en hausse de +59%, soit une croissance organique (hors ML2GROW en 2019) de +56%. Sur le périmètre d'activité intrinsèque[4], la croissance est quasiment doublée (+91%), passant de 5,0 M€ à 9,5 M€.

Plusieurs catalyseurs ont été moteurs de cette forte croissance, notamment la dynamique commerciale qui a été très soutenue en France, mais également l'expansion internationale qui s'est accélérée sur la période avec dorénavant une présence commerciale dans 6 pays en Europe. L'effectif du Groupe était de 83 personnes à fin 2019.

En 2019, INVIBES ADVERTISING enregistre une multiplication par près de 6 de son EBITDA à 1,3 M€, contre 230 K€ en 2018. Sur la période, la marge EBITDA ressort ainsi à 13,8%, soit 10 points supérieurs à l'exercice précédent.

Cette évolution remarquable de la rentabilité opérationnelle résulte notamment de l'effet conjugué de :

La contribution de certains pays tels que la Suisse et l'Espagne qui ont dépassé leur point mort 2019 ;

La hausse contenue des charges, et notamment des charges de personnels, qui progressent moins vite que l'activité, traduisant ainsi la forte capacité des équipes à être rapidement pleinement opérationnelles et productives.

Après comptabilisation des dotations aux amortissements pour un montant de 656 K€, INVIBES ADVERTISING affiche un résultat opérationnel positif qui s'établit à 686 K€, contre une perte opérationnelle de (198) K€ en 2018.

Le résultat net ressort à 591 K€, en léger repli en raison d'une base de comparaison défavorable en 2018 qui intégrait un produit exceptionnel de 940 K€ lié au rachat de DREICOM dont le prix payé était inférieur à sa valeur nette comptable (écart d'acquisition négatif).

Structure financière renforcée au 31 décembre 2019

La structure financière du Groupe est solide avec, au 31 décembre 2019, des capitaux propres de 6,9 M€ et une trésorerie nette de 2,5 M€ (contre 2,4 M€ au 31 décembre 2018), intégrant le produit brut de 1 M€ lié à la 1ère tranche de l'augmentation de capital réalisée en novembre 2019 au bénéfice de Generis Capital Partners.

INVIBES ADVERTISING dispose ainsi de ressources financières renforcées en vue de financer sereinement son fort développement en France et à l'international.

Confiance pour l'exercice 2020

En 2020, INVIBES ADVERTISING s'appuiera sur son modèle de développement scalable et appliquera les facteurs clés du succès de la France à tous les nouveaux pays ouverts et en développement :

Une plateforme technologique unique déployant des solutions publicitaires disruptives et en permanence enrichies de nouveaux formats non intrusifs ;

L'utilisation d'algorithmes propriétaires déterminant le meilleur ciblage pour chaque campagne, générant ainsi de meilleurs KPIs pour les annonceurs ;

L'intégration de grands groupes médias locaux au réseau d'éditeur partenaires, afin d'agréger un inventaire large et puissant sur lequel sont diffusées les campagnes publicitaires ;

A ces atouts, s'ajoutent des forces commerciales expérimentées et dédiées à chaque pays pour installer à chaque fois un écosystème digital durable, et des grandes enseignes annonceurs fidèles renouvelant régulièrement leur confiance en reconduisant leurs campagnes.

Au-delà de ces facteurs clés de succès et en vue de renforcer sa dynamique, INVIBES ADVERTISING s'appuiera sur la mise en place prochaine de dispositifs de campagnes pan-européennes qui devrait favoriser un accroissement naturel des budgets moyens des campagnes.

A propos d'INVIBES ADVERTISING

Créée en 2011, INVIBES ADVERTISING est une société technologique du secteur de la publicité digitale. Elle a développé une solution publicitaire non intrusive et efficace, qui s'appuie sur un format in-feed, intégré dans les contenus média, inspiré des réseaux sociaux et optimisé pour une diffusion sur un réseau fermé de sites média : Bertelsmann, Hearst, Lagardère et beaucoup d'autres. Ses clients sont par ailleurs de grandes marques telles que Mercedes, Samsung, Air France et IBM. INVIBES ADVERTISING est cotée sur Euronext Growth à Paris (Mnémonique : ALINV – ISIN : BE0974299316).

[1] EBITDA = Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et provisions

[2] Gain lié aux transactions issues de l'acquisition de DREICOM

[3] Intégrant l'acquisition de DREICOM, consolidée au 01/01/18, et la prise de participation dans ML2Grow, consolidée au 01/01/19

[4] Indicateur alternatif de performance choisi par INVIBES ADVERTISING pour le suivi de ses activités opérationnelles. Calculé en excluant, pour les acquisitions, l'évolution du périmètre de consolidation sur la période, soit en 2018 : hors comptabilisation de la contribution de DREICOM et en 2019 hors celle de ML2GROW. Cet indicateur permet d'identifier la performance intrinsèque du Groupe en termes d'activité sur la période

