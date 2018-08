IBA SA : IBA annonce ses résultats semestriels pour 2018

IBA annonce ses résultats semestriels pour 2018

Des revenus d'EUR 115 millions pour le Groupe, avec une pondération des revenus sur S2

Cinq solutions Proteus ® ONE vendues au cours du semestre dont trois contrats en attente de financement et une term sheet avec versement d'un acompte

Le carnet de commandes Protonthérapie et Autres Accélérateurs reste bien rempli avec près d'EUR 1 milliard de commandes en équipements et services

Accord final avec Elekta signé pour le développement de logiciels et du co-marketing

Forte amélioration du REBIT en comparaison avec S2 2017 et fin 2017

En ligne vers un retour à un REBIT positif et à un bénéfice net après impôts pour l'exercice 2018

Pour lire l'entièreté du communiqué de presse sur les résultats du premier semestre 2018 avec la revue opérationnelle, veuillez consulter le pdf sur ce lien

Louvain-La-Neuve, Belgique, 23 août 2018 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour le premier semestre 2018.

S1 2018

(EUR 000) S1 2017

(EUR 000) Variation

(EUR 000) Variation

% Ventes et prestations 114 675 151 613 -36 938 -24,4% REBITDA -706 5 264 -5 970 -113,4% % des ventes -0,6% 3,5% REBIT -4 533 1 901 -6 434 -338,6% % des ventes -4% 1,3% Résultat net -7 015 -4 655 -2 360 N/A % des ventes -6,1% -3,1%

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d'IBA, déclare : « IBA a connu une belle progression au cours des six premiers mois de l'année avec cinq nouvelles ventes en protonthérapie et un record de 11 ventes d'Autres Accélérateurs. Comme attendu, la reconnaissance des revenus a été plus faible lors de ce premier semestre du fait de l'étalement de la conversion du carnet de commande et d'un seul nouveau contrat de protonthérapie générant des revenus. En réaction à ce contexte, le Groupe a maintenu un contrôle serré des coûts et réalisé près d'EUR 10 millions d'économies au cours du premier semestre, tout en conservant sa position dominante sur le marché avec cinq projets de protonthérapie vendus au cours des six premiers mois de 2018 qui sont tous attribués à IBA. Le Groupe a poursuivi la conversion de son carnet de commandes de près d'EUR 1 milliard en équipements et services de Protonthérapie et Autres Accélérateurs avec 20 projets en cours et dans les délais prévus. »

« En ce qui concerne le deuxième semestre de l'année, IBA réitère ses prévisions pour 2018 : à savoir un REBIT positif et un bénéfice net après impôts, plus fortement pondéré sur le second semestre, incluant les projets récemment signés en attente de financement, un solide pipeline de projets à court terme, ainsi que cinq installations qui doivent débuter lors du second semestre. Nous restons confiants dans les perspectives à long terme pour la protonthérapie et nous continuons à nous concentrer sur l'accroissement du marché en facilitant la génération de données cliniques et en rendant la technologie plus abordable, tout en maintenant une offre supérieure et à la pointe de la technologie. La récente collaboration avec Elekta, qui est officiellement signée, vient compléter les partenariats existants du Groupe avec RaySearch et Philips. Elle permettra notamment au Groupe d'améliorer son avance technologique sur le marché dans le domaine important des logiciels ainsi que de bénéficier de synergies de co-marketing. »

Chiffres marquants

Les revenus totaux du Groupe s'élèvent à EUR 114,7 millions pour le premier semestre, soit une baisse de 24,4 % (S1 2017 : EUR 151,6 millions), en raison d'une faible reconnaissance de revenus sur les nouveaux contrats au cours du premier semestre et un étalement de la conversion du carnet de commandes Les revenus du segment Protonthérapie et Autres Accélérateurs s'élèvent à EUR 90,4 millions, soit une baisse de 26,7 % (S1 2017 : EUR 123,3 millions) Les revenus de la division Dosimétrie ont diminué de 14,2 % pour atteindre EUR 24,3 millions à comparer à une année 2017 exceptionnelle (S1 2017 : EUR 28,4 millions) avec un taux de conversion record du carnet de commandes

Les charges opérationnelles ont baissé de 16,2 % et s'élèvent à EUR 44,5 millions, ce qui reflète les mesures prises pour adapter l'activité au ralentissement du marché avec un maintien du contrôle serré des coûts et des mesures d'efficacité dans toute la structure des coûts

Le REBIT du Groupe est d'EUR -4,5 millions, dû au fait que les revenus d'une seule des cinq nouvelles commandes ont commencé à être comptabilisés au cours de la période. Ceci a été partiellement compensé par quatre nouveaux contrats de services qui ont démarré au cours du semestre. Le REBIT du Groupe a progressé de 61% en comparaison avec les EUR -11,6 millions à la fin de l'année 2017, et en hausse de 67% par rapport au second semestre 2017 (S2 2017 : EUR -13,5 millions)

Le carnet de commandes en équipements et services se situe juste en dessous d'EUR 1 milliard et comprend des commandes d'équipements en fin de période pour la division Protonthérapie et Autres Accélérateurs d'un montant d'EUR 297 millions, soit une hausse de 5 % par rapport à 2017, et des commandes en services d'EUR 682 millions, soit une baisse de 1 % par rapport à la même période en 2017



La position de trésorerie brute est d'EUR 36,3 millions et la position de trésorerie nette est d'EUR -39,1 millions. Les besoins en fonds de roulement restent stables par rapport à 2017, reflètant une facturation accrue d'échéances ainsi qu'un ralentissement au niveau de la constitution de stocks pour des projets en cours

Événements marquants

Quatre contrats Proteus ® ONE* signés au cours de la période (trois au Royaume-Uni et un en Chine), et un « term sheet » signé en Italie. Ces contrats représentent une part de 100 % du marché mondial des systèmes de protonthérapie vendus jusqu'à présent en 2018. Seuls des revenus du contrat en Chine ont été comptabilisés au 30 juin 2018. Les autres sont en attente d'un financement ou d'une finalisation du contrat au cours du second semestre de l'année

IBA continue de proposer les délais d'installation les plus courts du marché, avec tous les projets terminés en moins de 12 mois, comme en témoignent deux projets au Japon, un projet aux Pays-Bas, un projet en France et une installation record en neuf mois au Pays de Galles

Tous les projets de protonthérapie sont en bonne voie d'exécution dans les délais, avec 20 projets en cours dans le monde, dont 12 solutions Proteus ® ONE et huit solutions Proteus ® PLUS, parmi lesquels cinq projets dont l'installation va commencer au cours du deuxième semestre 2018

La construction de la nouvelle usine se poursuit comme prévu. Lorsqu'elle sera opérationnelle au début du Q4 2018, elle permettra de réduire les délais et les coûts

Le protocole d'accord avec Elekta a été formalisé sous la forme d'un accord final, avec l'engagement de collaborer au développement de logiciels ainsi qu'aux opérations de vente et de marketing des produits respectifs de chaque partie

La division Autres Accélérateurs a connu une année exceptionnelle avec la vente de 11 systèmes, dont un Cyclone ® 70 haute énergie, combinée à un niveau élevé de ventes d'upgrades et un pipeline prometteur au niveau des services

Comme annoncé précédemment, IBA est en train d'envisager différentes options stratégiques pour IBA Dosimétrie, dont la vente, une fusion, une introduction en bourse ou le maintien de l'activité, et prévoit d'en informer le marché d'ici la fin de l'année

***FIN***

Une conférence pour présenter ces résultats du premier semestre 2018 se déroulera ce jeudi 23 août 2018 à 15h00, heure de Bruxelles / 14h00, heure de Londres / 9h00, heure de New York / 6h00, heure de San Francisco, en langue anglaise. La conférence web sera accessible via le lien :

http://arkadinemea-events.adobeconnect.com/iba2308/event/registration.html

Si vous désirez participer à la session de questions réponses, veuillez composer le numéro ci-dessous suivi du Code PIN 20839073# :

Belgique : +32 2 403 58 16

Grande Bretagne : +44 20 71 94 37 59

Pays-Bas : +31 207 09 51 19

Luxembourg : +352 2 730 01 63

Etats-Unis : +1 64 67 22 49 16

France : +33 1 72 72 74 03

La présentation sera également disponible dans la section « Investor Relations » du site internet de la société sur la page https://iba-worldwide.com/content/half-year-2018-results-web-conference-details-and-presentation peu avant le début de la conférence.

Afin d'assurer une connexion optimale, il est recommandé aux participants de s'enregistrer au minimum 10 minutes avant le début officiel de la conférence.

Calendrier financier

Déclaration intermédiaire du troisième trimestre 2018 15 novembre 2018

Résultats annuels 2018 21 mars 2019

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.

IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d'une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d'informations : www.iba-worldwide.com

*Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 47 58 90

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Vice-President Corporate Communication

+32 10 47 58 90

communication@iba-group.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: IBA SA via Globenewswire