IPL Plastics : Plastiques IPL Inc. annonce des changements à la haute direction - French

Plastiques IPL Inc. annonce des changements à la haute direction

MONTRÉAL, le 13 mai 2020 - Plastiques IPL Inc. (« IPLP » ou la « Société ») (TSX : IPLP) a annoncé aujourd'hui que Pat Dalton, chef des finances, quitte la Société et ses fonctions au conseil d'administration afin de poursuivre d'autres occasions d'affaires. Cette annonce prend effet immédiatement.

Au nom de l'équipe d'IPLP, je tiens à remercier Pat pour sa contribution au cours des huit dernières années, a déclaré Alan Walsh, chef de la direction. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses activités futures. »

La recherche pour un successeur à M. Dalton est en cours. Pendant cette période, Alan Walsh, chef de la direction, agira à titre de chef des finances intérimaire et supervisera la façon dont la Société s'acquitte de ses responsabilités financières, avec l'appui d'une solide équipe des finances et de gestion des risques.

À propos d'IPLP

IPLP est un fournisseur de premier ordre de solutions de produits d'emballage durables principalement dans les marchés de l'alimentation, de la consommation, de l'agriculture, de la logistique et de l'environnement, présent au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, en Chine et au Mexique. IPLP emploie environ 2 000 personnes et a des bureaux à Montréal et à Dublin. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de la Société à www.iplglobal.com.

