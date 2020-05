IPL Plastics : Procès-verbal de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 21 mai 2019 - French

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

DE

PLASTIQUES IPL INC.

(la « Société »)

TENUE LE 21 MAI 2019

L'assemblée annuelle des actionnaires (les « actionnaires ») de la Société s'est tenue au Centre Mont-Royal, à Montréal, le 21 mai 2019, à 9 h 00 (l'« assemblée »).

Le président du conseil d'administration, M. David McAusland, a agi à titre de président de l'assemblée, et le secrétaire de la Société, M. Christian Marcoux, a agi à titre de secrétaire de l'assemblée.

DISCOURS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le président souhaite la bienvenue aux invités et souligne les réalisations importantes de la Société au cours de la dernière année, notamment son premier appel public à l'épargne en juin 2018. Le président évoque ensuite les contributions du conseil d'administration et l'engagement continu de celui-ci envers la création de valeur pour les actionnaires. Il conclut en soulignant le dévouement de l'équipe de direction et les efforts qu'elle déploie pour assurer une croissance durable et amener la Société vers de nouveaux sommets.

NOMINATION DES SCRUTATEURS ET CONFIRMATION DU QUORUM

Le président désigne M. Steve Gilbert et Mme Claire Girard de Services aux investisseurs Computershare Inc. pour agir à titre de scrutateurs de l'assemblée.

Il déclare que le quorum est atteint et que l'assemblée est dûment convoquée et constituée.

PRÉSENTATION DES PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

Élection des administrateurs

Sur motion dûment formulée et appuyée, il est proposé que les candidats suivants soient élus à titre d'administrateurs de la Société : David McAusland, Patrick Dalton, Rose Hynes, Hugh McCutcheon, Geoff Meagher, Sharon C. Pel, Linda Kuga Pikulin, Mary Ritchie, Alain Tremblay et Alan Walsh. La proposition a été soumise au vote des actionnaires.

Nomination de l'auditeur

Sur motion dûment formulée et appuyée, il est proposé que le cabinet comptable KPMG S.E.N.C.R.L. soit nommé auditeur indépendant de la Société pour le prochain exercice. La proposition a été soumise au vote des actionnaires.

RÉCEPTION DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L'AUDITEUR

Les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et le rapport de l'auditeur y afférent sont présentés à l'assemblée. Le président déclare que les états financiers et le rapport de l'auditeur sont officiellement reçus.