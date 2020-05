Accueil Zone bourse > Actions > Toronto Stock Exchange > IPL Plastics Inc. IPLP CA44987Y1007 IPL PLASTICS INC. (IPLP) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps Différé Toronto Stock Exchange - 22/05 22:00:00 5.15 CAD -1.15% 09:48 IPL PLASTICS : Q1 2020 Management Discussion & Analysis - French PU 09:48 IPL PLASTICS : Q1 2020 Financial Statements - French PU 18/05 IPL PLASTICS : Plastiques IPL Inc. Announce de Spéculations Médiatiques Concernant de Potentielles - French PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur IPL Plastics : Q1 2020 Financial Statements - French 0 25/05/2020 | 09:48 Envoyer par e-mail :

ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT NET Pour les trimestres clos les 31 mars 2020 et 2019 (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les données par action) Trimestres clos les 31 mars Notes 2020 2019 Produits 2 141 053 $ 141 781 $ Coût des ventes (114 655) (115 598) Marge brute 26 398 26 183 Charges d'exploitation (montant net) (19 525) (19 737) Coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration 3 (2 836) (2 207) Bénéfice d'exploitation 4 037 4 239 Autres produits (montant net) 4 663 20 Quote-part de la perte des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 5 - (360) Charges financières (montant net) 6 (4 340) (3 927) Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 360 (28) Crédit d'impôt sur le résultat 7 1 500 1 105 Bénéfice net - attribuable en totalité aux porteurs d'actions de la Société 1 860 $ 1 077 $ Résultat par action Bénéfice de base par action 8 0,03 $ 0,02 $ Bénéfice dilué par action 8 0,03 $ 0,02 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés. 2 Plastiques IPL Inc. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DU RÉSULTAT GLOBAL Pour les trimestres clos les 31 mars 2020 et 2019 (non audité) (en milliers de dollars américains) Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Résultat global 1 860 $ Bénéfice net de la période 1 077 $ Éléments qui sont ou pourraient être reclassés ultérieurement en résultat net (11 878) Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger 2 676 Variations de la juste valeur de la partie efficace des couvertures du risque marchandises (2 292) (1 250) Incidence fiscale des variations de la juste valeur des couvertures du risque marchandises 543 303 Total des autres éléments du résultat global (13 627) 1 729 Résultat global total : attribuable en totalité aux porteurs d'actions de la Société (11 767) $ 2 806 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés. 3 Plastiques IPL Inc. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE Au 31 mars 2020 et au 31 décembre 2019 (non audité) (en milliers de dollars américains) 31 décembre 31 mars 2019 Notes Chiffres 2020 retraités1) Actifs Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie 83 677 $ 77 731 $ Clients et autres débiteurs 117 282 95 846 Actifs financiers dérivés 9 2 770 8 Stocks 80 645 85 569 Actifs non courants 284 374 259 154 Clients et autres débiteurs 13 292 13 021 Entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 5 110 112 Immobilisations corporelles 10 303 903 314 603 Actifs au titre de droits d'utilisation 10 20 732 22 136 Immeubles de placement 1 194 1 251 Goodwill et immobilisations incorporelles 11 276 991 291 412 Total des actifs 616 222 642 535 900 596 $ 901 689 $ Passifs et capitaux propres Passifs courants Fournisseurs et autres créditeurs 90 375 $ 99 329 $ Impôt sur le résultat à payer 7 5 085 4 800 Provisions - 413 Subventions publiques différées 293 68 Passifs financiers dérivés 9 2 690 1 292 Obligations locatives 12 2 939 1 062 Prêts et emprunts 12 3 013 12 357 Passifs non courants 104 395 119 321 Fournisseurs et autres créditeurs 1 212 4 419 Provisions 6 327 4 377 Subventions publiques différées 1 897 2 463 Obligations locatives 12 18 996 23 006 Prêts et emprunts 12 372 475 337 351 Passifs d'impôt différé 34 310 38 615 Total des passifs 435 217 410 231 539 612 529 552 Capitaux propres Capital-actions 384 019 384 019 Autres réserves (37 638) (24 625) Résultats non distribués 14 603 12 743 Total des capitaux propres 360 984 372 137 Total des passifs et des capitaux propres 900 596 $ 901 689 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés. L'état consolidé de la situation financière de 2019 a été retraité afin de tenir compte des ajustements de la juste valeur dans le cadre de l'acquisition de Loomans comme il en est question à la note 15. 4 Plastiques IPL Inc. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Pour le trimestre clos les 31 mars 2020 (non audité) (en milliers de dollars américains) Réserve Réserve au titre Résultats Capital- Écart de des paiements au titre Réserve de fondés sur des billets non Total actions conversion des actions convertibles couverture distribués Solde au 1er janvier 2020 384 019 $ (28 440) $ 4 164 $ 100 $ (449) $ 12 743 $ 372 137 $ Résultat global total Bénéfice net de la période - - - - - 1 860 1 860 Autres éléments du résultat global Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - (11 878) - - - - (11 878) Variations de la juste valeur de la partie efficace des couvertures du - - - - (2 292) - (2 292) risque marchandises Incidence fiscale des variations de la juste valeur des couvertures du - - - - 543 - 543 risque marchandises Total des autres éléments du résultat global Résultat global total Transactions avec les propriétaires de la Société Réserve au titre de la rémunération fondée sur des actions réglées en titres de capitaux propres - charge pour la période Total des transactions avec les propriétaires de la Société Solde au 31 mars 2020 - (11 878) - - (1 749) - (13 627) - (11 878) - - (1 749) 1 860 (11 767) - - 614 - - - 614 - - 614 - - - 614 384 019 $ (40 318) $ 4 778 $ 100 $ (2 198) $ 14 603 $ 360 984 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés. 5 Plastiques IPL Inc. ÉTATS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES Pour le trimestre clos le 31 mars 2019 (non audité) (en milliers de dollars américains) Réserve Réserve au titre Résultats Capital- Écart de des paiements au titre Réserve de fondés sur des billets non Total actions conversion des actions convertibles couverture distribués Solde au 1er janvier 2019 381 340 $ (35 426) $ 3 123 $ 100 $ - $ (1 895) $ 347 242 $ Résultat global total Bénéfice net de période - - - - - 1 077 1 077 Autres éléments du résultat global Écarts de conversion au titre des - 2 676 - - - - 2 676 établissements à l'étranger Variations de la juste valeur de la partie efficace des couvertures du - - - - (1 250) - (1 250) risque marchandises Incidence fiscale des variations de la juste valeur des couvertures du - - - - 303 - 303 risque marchandises Total des autres éléments du résultat global Résultat global total Transactions avec les propriétaires de la Société Émission d'actions ordinaires - exercice d'options sur actions Réserve au titre de la rémunération fondée sur des actions réglées en titres de capitaux propres - charge pour la période Total des transactions avec les propriétaires de la Société Solde au 31 mars 2019 - 2 676 - - (947) - 1 729 - 2 676 - - (947) 1 077 2 806 1 331 - (299) - - 299 1 331 - - 322 - - - 322 1 331 - 23 - - 299 1 653 382 671 $ (32 750) $ 3 146 $ 100 $ (947) $ (519) $ 351 701 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés. 6 Plastiques IPL Inc. TABLEAUX INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE Pour les trimestres clos les 31 mars 2020 et 2019 (non audité) (en milliers de dollars américains) Trimestres clos les 31 mars Notes 2020 2019 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations du fonds de roulement 13 14 307 $ 16 307 $ Variations du fonds de roulement 13 (23 183) (21 445) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (8 876) (5 138) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Acquisition de filiales, après inclusion des coûts connexes et déduction de la (4 137) trésorerie acquise 15 (52 478) Acquisition d'immobilisations corporelles 10 (12 365) (14 641) Dividendes tirés d'actifs financiers 4 852 - Produit de la cession d'une entreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence 5 - 9 458 Sortie de filiales 102 103 Subventions publiques reçues - 60 Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (15 548) (57 498) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Montant prélevé sur les emprunts bancaires 57 797 101 206 Remboursement sur les emprunts bancaires (18 232) (38 379) Charges financières payées (4 470) (3 355) Remboursement au titre des obligations locatives (1 035) (1 013) Produit net des capitaux propres émis - 1 331 Entrées nettes de trésorerie liées aux activités de financement 34 060 59 790 Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie 9 636 (2 846) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 77 731 49 857 Effet des variations des cours de change sur la trésorerie détenue (3 690) 41 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 83 677 $ 47 052 $ Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés. 7 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour la période close à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, BASE D'ÉTABLISSEMENT, RECOURS AU JUGEMENT ET UTILISATION D'ESTIMATIONS Plastiques IPL Inc. (la « Société ») est constituée en société au Canada. Les états financiers de la période close le 31 mars 2020 consolident les états financiers individuels de la Société et de ses filiales (conjointement, le « Groupe », « IPLP », « IPLP Inc. » ou « Plastiques IPL ») et font état des participations du Groupe dans ses entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence. La publication des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités a été approuvée par le conseil d'administration de la Société en date du 13 mai 2020. Acquisition des activités commerciales et des actifs d'une entreprise de moulage par injection située au Royaume-Uni Le 10 janvier 2020, la Société a acquis les activités commerciales et les actifs d'une société de moulage par injection située au Royaume-Uni. La principale activité de l'entreprise acquise est la fabrication de produits de manutention. Parmi les actifs acquis, on compte les machines de moulage par injection, les moules pour les contenants de manutention et l'équipement connexe de moulage. La contrepartie versée s'élève à 4,1 millions de dollars (3,1 millions de livres sterling). La société est située au Royaume-Uni et fait partie du secteur des solutions d'emballage grand format et environnementales (« EGFE ») en Europe. Acquisition de Loomans Group N.V. Le 28 mars 2019, le Groupe a conclu l'acquisition de la totalité du capital-actions de Loomans Group N.V. (« Loomans »). La contrepartie totale pour l'acquisition, transférée aux anciens propriétaires, de 54,5 millions de dollars (48,5 millions d'euros) et le remboursement des emprunts en cours et de la dette de la partie liée de 40,0 millions de dollars (35,6 millions d'euros) à la date de l'acquisition ont été financés par l'encaisse de la Société et ses facilités de crédit existantes. Loomans exerce ses activités en Belgique, où se trouve son siège social, et fait maintenant partie du secteur des solutions d'emballage de produits de consommation (« SEC ») en Europe. Loomans est une société de plastiques diversifiée comptant un seul établissement qui existe depuis plus de 50 ans. L'acquisition de Loomans s'inscrit dans la stratégie d'acquisition de Plastiques IPL. Elle diversifie l'empreinte géographique du Groupe, augmentant la capacité et ajoutant la possibilité de servir une clientèle élargie, notamment dans les secteurs au détail des cosmétiques, des soins personnels et des boissons. Base d'établissement L'information financière intermédiaire, laquelle est présentée en dollars américains (« $ US » ou « $ ») et arrondie au millier près (à moins d'indication contraire), figurant dans le présent rapport a été établie conformément à la Norme comptable internationale (International Accounting Standard, ou « IAS ») 34, Information financière intermédiaire (l'« IAS 34 ») publiée par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB »). Toutes les références aux symboles « $ » et « $ US » désignent le dollar américain alors que toutes les références aux symboles « $ CA », « £ » et « € » renvoient au dollar canadien, à la livre sterling et à l'euro, respectivement. Le présent rapport doit être lu conjointement avec les états financiers consolidés d'IPLP pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. Les méthodes comptables, les méthodes de calcul et la présentation, notamment la base d'établissement des jugements, des estimations et des hypothèses utilisés pour préparer l'information financière intermédiaire, sont conformes celles définies et appliquées dans les états financiers d'IPLP pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, à l'exception de ce qui suit. L'impôt sur le résultat des périodes intermédiaires est comptabilisé selon le taux d'impôt effectif qui s'appliquerait au bénéfice annuel prévu. 8 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour la période close à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, BASE D'ÉTABLISSEMENT, RECOURS AU JUGEMENT ET UTILISATION D'ESTIMATIONS (suite) Nouvelles normes et interprétations L'incidence des nouvelles normes et les modifications aux normes et interprétations existantes publiées et en vigueur pour les périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2020 ont été évaluées par les administrateurs. À la suite de cette évaluation, aucune nouvelle norme ou modification aux normes existantes en vigueur au 1er janvier 2020 ne devrait avoir d'incidence significative sur le Groupe. Au 31 mars 2020, aucune IFRS n'étant pas encore en vigueur ne devrait avoir d'incidence significative sur le Groupe. Incidence de la Covid-19 sur les activités de la Société Les administrateurs surveillent l'évolution de la pandémie de COVID-19, ainsi que les mesures de confinement et les mesures gouvernementales prises pour y faire face. La pandémie a des conséquences importantes sur les économies et les marchés dans lesquels le Groupe exerce des activités. Les administrateurs ont mis en œuvre une vaste gamme de mesures de continuité des activités tandis qu'IPLP maintient en exploitation ses 14 installations de fabrication. Ces mesures comprennent le maintien de niveaux élevés de trésorerie disponible et des lignes de crédit bancaire confirmées et inutilisées, la suspension et le report des dépenses d'investissement non essentielles, la surveillance et la réduction du fonds de roulement, les initiatives de restructuration et de réduction des coûts, les licenciements temporaires et le chômage technique de salariés qui travaillent dans des secteurs où la demande a diminué. La Société a également établi plusieurs projections d'entreprise et analyses de sensibilité afin d'évaluer différentes hypothèses sur l'évolution des produits et des flux de trésorerie en fonction de l'incidence de la COVID-19 et des mesures de confinement connexes sur les marchés finaux où nous exerçons des activités. Dans la mesure où la pandémie et le ralentissement du marché qui en découle ont une incidence sur le rendement et sur les perspectives du Groupe, cela peut avoir une incidence sur l'évaluation finale et le montant réalisé de la valeur comptable des actifs du Groupe. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, une charge de restructuration de 1,2 million de dollars a été comptabilisée à l'égard de la rationalisation des charges fixes du secteur SER entreprise par suite de l'évaluation de l'incidence de la COVID-19 sur les activités de ce secteur. De plus amples renseignements à cet effet sont inclus à la note 3. De plus, la direction a réalisé un test de dépréciation du goodwill en raison de la COVID-19 et de plus amples renseignements sont présentés à la note 11. Continuité d'exploitation La situation financière du Groupe, la trésorerie qu'il dégage, ses sources de financement et ses liquidités continuent de lui procurer un fondement stable pour le financement. Suivant les informations qu'ils ont obtenues, les administrateurs ont établi qu'ils peuvent raisonnablement s'attendre à ce que la Société et le Groupe disposent dans un avenir prévisible de ressources adéquates à la poursuite de leurs activités commerciales. Ainsi, ils continuent de s'appuyer sur l'hypothèse de la continuité d'exploitation pour l'établissement des états financiers intermédiaires consolidés. Jugements et estimations La direction a eu recours à son jugement, a fait des estimations et a posé des hypothèses qui influent sur l'application des méthodes comptables ainsi que sur la valeur comptable des actifs, des passifs, des produits et des charges lors de l'établissement des présents états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations. Les jugements importants sur lesquels la direction s'est fondée pour appliquer les méthodes comptables du Groupe et les principales sources d'incertitude relative aux estimations sont les mêmes que ceux qui ont servi à l'établissement des états financiers consolidés au 31 décembre 2019 et pour l'exercice clos à cette date. 9 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour la période close à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) Cours de change Les principales monnaies autres que le dollar américain pertinentes pour le Groupe sont la livre sterling, le dollar canadien, le renminbi chinois et l'euro. Le tableau suivant présente les cours de change moyens et de clôture de ces monnaies par rapport au dollar américain aux 31 mars 2020 et 2019 et pour les trimestres clos à ces dates. Cours moyen Cours de clôture 2020 2019 2020 2019 Livre sterling 0,7820 0,7682 0,8091 0,7640 Dollar canadien 1,3439 1,3296 1,4254 1,3351 Renminbi chinois 6,9791 6,7474 7,0997 6,7109 Euro 0,9069 0,8805 0,9127 0,8901 2. SECTEURS OPÉRATIONNELS Base de sectorisation Le conseil d'administration de Plastiques IPL Inc. est réputé être le principal décideur opérationnel du Groupe. Le Groupe est scindé en trois unités d'exploitation stratégiques qui correspondent à ses secteurs à présenter. Ces secteurs offrent divers produits et services et sont gérés séparément. Le conseil d'administration passe en revue chaque trimestre les rapports de gestion internes de chacune des unités d'exploitation. Le Groupe organise la Société et ses secteurs opérationnels autour de trois principaux secteurs d'activités axées sur le marché, soit solutions d'emballage grand format et environnementales (« EGFE »), solutions d'emballage de produits de consommation (« SEC ») et solutions d'emballage réutilisable (« SER »), lesquels servent principalement tous les marchés de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Le sommaire qui suit décrit les activités de chacun des secteurs à présenter du Groupe. Secteurs à présenter Activités Solutions d'emballage grand Ce secteur comprend la fabrication d'un éventail de contenants grand format, de format et environnementales caisses et de seaux destinés aux marchés finaux de l'alimentation, de l'environnement, des industries, de l'agriculture et du commerce de détail en Amérique du Nord et en Europe. Solutions d'emballage de Ce secteur est principalement constitué de contenants, couvercles et capots moulés par produits de consommation injection à parois minces personnalisés et spécialisés à valeur ajoutée principalement destinés à des clients fabriquant des produits de consommation sous marque de fabricants et marques maison ainsi qu'aux fins de solutions d'emballage personnalisées en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Solutions d'emballage Ce secteur exerce ses activités principalement dans la fabrication et la vente de réutilisable composantes et instruments d'emballage de vrac en plastique rigide destinés aux secteurs de l'agriculture et de l'automobile essentiellement en Amérique du Nord et en Europe. Le principal décideur opérationnel surveille les résultats des secteurs à présenter séparément afin d'attribuer les ressources entre ceux-ci et d'en évaluer la performance. La performance des secteurs est essentiellement évaluée en fonction du BAII ajusté et du BAIIA ajusté (voir ci-après pour obtenir une définition, ainsi que des calculs). 10 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour la période close à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 2. SECTEURS OPÉRATIONNELS (suite) Information sur les secteurs à présenter L'information sur chacun des secteurs à présenter est incluse ci-après. La performance sectorielle est évaluée en fonction des produits, du BAII ajusté et du BAIIA ajusté. Le conseil d'administration est d'avis que le BAII ajusté et le BAIIA ajusté, bien que non définis aux termes des IFRS, fournissent une image fidèle de la performance sous-jacente du Groupe. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice net avant le crédit d'impôt sur le résultat, les charges financières, les autres (produits) charges, la quote-part de la perte des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, les coûts liés aux transactions, la réorganisation et à l'intégration et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAII ajusté correspond au BAIIA ajusté décrit, abstraction faite des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Le BAII ajusté et le BAIIA ajusté sont par conséquent évalués distinctement du bénéfice net ou du bénéfice d'exploitation dans les états financiers intermédiaires consolidés résumés, comme il est expliqué dans le tableau suivant, qui présente un rapprochement avec le bénéfice net. Trimestres clos les 31 mars 20202019 Bénéfice net 1 860 $ 1 077 $ Ajusté pour tenir compte de ce qui suit : (663) Autres produits (montant net) (20) Charges financières 4 340 3 927 Quote-part de la perte des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - 360 Crédit d'impôt sur le résultat (1 500) (1 105) Bénéfice d'exploitation 4 037 4 239 Coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration 2 836 2 207 BAII ajusté 6 873 6 446 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 12 196 10 820 BAIIA ajusté 19 069 $ 17 266 $ 11 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour la période close à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 2. SECTEURS OPÉRATIONNELS (suite) Trimestres clos les 31 mars EGFE SEC SER Autres1) Total 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 Produits externes 63 044 $ 74 192 $ 58 274 $ 45 284 $ 15 680 $ 16 588 $ 4 055 $ 5 717 $ 141 053 $ 141 781 $ BAIIA ajusté 9 566 10 848 11 062 7 656 1 138 953 (2 697) (2 191) 19 069 17 266 Amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles (4 830) (4 535) (4 509) (3 164) (2 329) (2 732) (528) (389) (12 196) (10 820) BAII ajusté 4 736 6 313 6 553 4 492 (1 191) (1 779) (3 225) (2 580) 6 873 6 446 Coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration (note 3) - - - - - - - - (2 836) (2 207) Autres produits (montant net) (note 4) - - - - - - - - 663 20 Quote-part de la perte des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence (note 5) - - - - - - - - - (360) Charges financières (montant net) (note 6) - - - - - - - - (4 340) (3 927) Crédit d'impôt sur le résultat (note 7) - - - - - - - - 1 500 1 105 Bénéfice net pour la période - - - - - - - - 1 860 $ 1 077 $ Autres informations sectorielles Entrées d'immobilisations (note 10) 6 718 6 891 2 814 3 074 701 1 519 310 56 10 543 11 540 1 Comprend les frais généraux du siège social ainsi que les résultats des activités de recyclage de Metals U.K. 12 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 3. COÛTS LIÉS AUX TRANSACTIONS, À LA RÉORGANISATION ET À L'INTÉGRATION Les coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration se composent des coûts liés à la réorganisation, à l'acquisition et à l'intégration des activités ainsi que des coûts de transaction liés au refinancement. Conformément à la méthode comptable du Groupe, les éléments suivants ont été présentés à titre de coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration : Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration Coûts de réorganisation des activités (2 698) $ (2 058) $ Coûts liés aux acquisitions (138) (1 404) Profit sur la sortie d'une entreprise associée - 1 255 Total des coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration (2 836) $ (2 207) $ Les coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration se sont établis à 2,8 millions de dollars au premier trimestre de 2020 et comprennent essentiellement des coûts de réorganisation des activités liés à la restructuration et aux licenciements. Au premier trimestre de 2020, des coûts liés à la restructuration et aux licenciements de 1,2 million de dollars ont été comptabilisés à l'égard de la rationalisation des charges fixes du secteur SER entreprise par suite de l'évaluation de l'incidence de la COVID-19 sur les activités de ce secteur, des coûts de 1,3 million de dollars ont été comptabilisés au titre des mesures de restructuration mises en place dans le secteur SEC en Europe au cours du premier trimestre de 2020 et des coûts de 0,2 million de dollars ont été comptabilisés au titre des licenciements dans le secteur EGFE au Royaume-Uni. Les coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration se sont établis à 2,2 millions de dollars au premier trimestre de 2019 et se rapportaient essentiellement à des coûts de réorganisation des activités liés à la restructuration et aux licenciements. Les coûts liés à la restructuration et aux licenciements découlant de la rationalisation des charges fixes du secteur SER par suite des difficultés commerciales que ce secteur a connues au premier trimestre de 2019, et d'autres coûts liés aux activités de restructuration de la gestion, se sont élevés à 2,1 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019. Des coûts liés aux acquisitions de 1,4 million de dollars ont été comptabilisés pour le premier trimestre de 2019, essentiellement au titre de l'acquisition de Loomans. Ces coûts ont été neutralisés par un profit de 1,3 million de dollars lié au règlement anticipé d'un emprunt non garanti sur billet à ordre du fournisseur par suite de la cession d'une participation de 25 % dans Rilta Environmental Ltd (« Rilta ») en janvier 2019 (note 5). 4. AUTRES PRODUITS (MONTANT NET) Les autres produits et charges sont constitués des (charges) crédits suivants : Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Autres charges Autres i) (291) $ (83) $ Autres produits Autres ii) 102 103 Produits tirés d'un actif financier iii) 852 - Total (montant net) 954 103 663 $ 20 $ 13 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 4. AUTRES PRODUITS - MONTANT NET (suite) Autres charges

Ces charges sont imputables surtout aux coûts afférents à la sortie d'immobilisations corporelles. Autres produits

Ces produits comprennent principalement la contrepartie différée reçue à la sortie de Smith Metals Limited en 2016. Produits tirés d'un actif financier

Ces produits sont principalement constitués des produits de dividendes découlant de la participation du Groupe dans Pioneer Green Energy LLC. 5. ENTREPRISES COMPTABILISÉES SELON LA MÉTHODE DE LA MISE EN ÉQUIVALENCE Au 31 mars 2020, le Groupe présentait une entreprise associée, soit Altas Investments plc (« Altas »). La participation du Groupe dans Altas, société non cotée en bourse, est présentée ci-après. Le Groupe détient une participation de 23,6 % dans Altas, société irlandaise dont l'activité principale est celle d'une société de portefeuille des secteurs des routes et de l'énergie. En raison de la représentation au sein du conseil d'administration depuis juin 2012 et de la participation de 23,6 % du Groupe dans Altas, le Groupe est réputé exercer une influence notable sur les activités pertinentes d'Altas et, par conséquent, Altas est une entreprise associée du Groupe. La valeur comptable du placement du Groupe dans Altas au 31 mars 2020 s'élevait à 0,1 million de dollars. Le Groupe détenait auparavant une participation de 25 % dans Rilta à la suite de la sortie de 75 % de la participation entièrement détenue du Groupe avec prise d'effet le 1er janvier 2017. La participation de 25 % était conservée par le Groupe aux termes d'une convention d'options d'achat et de vente d'une durée de cinq ans. Le 11 janvier 2019, le Groupe a cédé sa participation de 25 % dans Rilta pour un produit total de 8,25 millions d'euros (9,5 millions de dollars). Le produit total comprend le règlement de la participation de 25 %, d'un montant de 2,75 millions d'euros (3,2 millions de dollars), et celui de l'emprunt sur billet à ordre du fournisseur, d'un montant de 5,5 millions d'euros (6,3 millions de dollars). La perte du Groupe découlant de cette entreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence de 0,4 million de dollars a été comptabilisée dans les états consolidés du résultat net en 2019. Entreprises associées Solde au 1er janvier 2019 3 624 $ Sortie d'une entreprise associée (3 149) Quote-part de la perte, après impôt (360) Écarts de conversion (3) Solde au 31 décembre 2019 112 $ Écarts de conversion (2) Solde au 31 mars 2020 110 $ La quote-part du bénéfice ou de la perte de l'entreprise associée du Groupe présentée dans l'état consolidé du résultat net pour le premier trimestre de 2020 est de néant [(0,4) million de dollars au premier trimestre de 2019] et la quote-part du Groupe dans les autres éléments du résultat global est de néant (néant au premier trimestre de 2019). 14 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 6. CHARGES FINANCIÈRES (MONTANT NET) Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Passifs financiers évalués au coût amorti - charges d'intérêts (4 091) $ (3 207) $ Autres intérêts (28) (530) Charges d'intérêts sur les obligations locatives (192) (161) Intérêt sur les billets convertibles (29) (29) Total des charges financières (montant net) (4 340) $ (3 927) $ 7. IMPÔT SUR LE RÉSULTAT Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, un crédit d'impôt sur le résultat de 1,5 million de dollars a été comptabilisé sur la base de la meilleure estimation de la direction quant au taux d'impôt annuel moyen pondéré attendu pour la totalité de l'exercice, conformément aux dispositions de l'IAS 34. Le crédit d'impôt de 1,1 million de dollars du trimestre clos le 31 mars 2019 est attribuable essentiellement aux ajustements apportés aux estimations de l'exercice précédent et à la perte nette subie au cours de cette période correspondante. 8. RÉSULTAT PAR ACTION Bénéfice de base par action Le calcul du bénéfice de base par action est fondé sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires et sur le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation. Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 860 $ 1 077 $ Nombre d'actions ordinaires en milliers Actions ordinaires émises au 1er janvier 54 382 53 563 Incidence des actions propres détenues (87) (87) Nombre moyen pondéré d'actions émises - 282 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires émises au 31 mars 54 295 53 758 Bénéfice de base par action 0,03 $ 0,02 $ b) Bénéfice dilué par action Le calcul du bénéfice dilué par action est fondé sur le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires présenté au point ci-dessus et sur un nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation ajusté pour tenir compte de l'incidence de toutes les actions ordinaires potentiellement dilutives, comme suit : Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires 1 860 $ 1 077 $ Nombre d'actions ordinaires en milliers Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (de base) 54 295 53 758 Instruments de capitaux propres ayant un effet dilutif - options sur actions 39 606 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires (après dilution) au 31 mars 54 334 54 364 Bénéfice dilué par action 0,03 $ 0,02 $ 15 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 8. RÉSULTAT PAR ACTION (suite) La valeur de marché moyenne des actions de la Société aux fins du calcul de l'effet dilutif des options sur actions est fondée sur les cours du marché pour l'exercice au cours duquel les options étaient en circulation. 9. INSTRUMENTS FINANCIERS Évaluation de la juste valeur et hiérarchie des justes valeurs Aucun autre changement n'a été apporté aux méthodes et hypothèses utilisées dans l'estimation des justes valeurs des actifs et des passifs présentées à la note 34 afférente aux états financiers consolidés audités d'IPLP pour l'exercice clos le 31 décembre 2019. En ce qui a trait à la hiérarchie des justes valeurs, le Groupe utilise la hiérarchie suivante pour déterminer et présenter la juste valeur des instruments financiers selon leur technique d'évaluation. Niveau 1 : prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques.

Niveau 2 : données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour l'actif ou le passif concerné, soit directement (à savoir des prix), soit indirectement (à savoir des données dérivées de prix).

Niveau 3 : des données relatives à l'actif ou au passif qui ne sont pas basées sur des données observables de marché (données non observables). Au 31 mars 2020 et au 31 décembre 2019, le Groupe a comptabilisé et évalué les instruments financiers suivants à la juste valeur au moyen d'une évaluation technique de niveau 2 comme il est décrit ci-après. 31 mars 2020 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Total Actifs financiers dérivés À la juste valeur par le biais du résultat net Contrats de change - 2 770 $ - 2 770 $ Passifs financiers dérivés À la juste valeur par le biais du résultat net Contrats de change - (398) $ - (398) $ À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Contrats de gestion du risque marchandises utilisés dans les (2 292) $ (2 292) $ opérations de couverture - - 31 décembre 2019 (2 690) $ (2 690) $ Actifs financiers dérivés À la juste valeur par le biais du résultat net Contrats de change - 8 $ - 8 $ Passifs financiers dérivés À la juste valeur par le biais du résultat net Contrats de change - (479) $ - (479) $ À la juste valeur par le biais des autres éléments du résultat global Contrats de change - (813) $ - (813) $ (1 292) $ (1 292) $ 16 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET ACTIFS AU TITRE DE DROITS D'UTILISATION Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, le Groupe a réalisé des entrées de 10,5 millions de dollars à l'égard des immobilisations corporelles (11,5 millions de dollars au premier trimestre de 2019), ce qui comprend un montant de 4,1 millions de dollars au titre des installations et du matériel acquis dans le cadre de l'acquisition des activités commerciales et des actifs d'une entreprise de moulage par injection située au Royaume-Uni au premier trimestre de 2020 (note 15). La dotation à l'amortissement s'est chiffrée à 9,3 millions de dollars pour la période close le 31 mars 2020 (8,2 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019). Les autres variations comprennent les fluctuations des cours de change de 11,0 millions de dollars (1,6 million de dollars pour le premier trimestre de 2019) et des sorties de 0,9 million de dollars (0,7 million de dollars pour le premier trimestre de 2019). Les sorties de trésorerie liées aux achats d'immobilisations corporelles de 12,4 millions de dollars pour la période close le 31 mars 2020 (14,5 millions de dollars pour le premier trimestre de 2019) tiennent compte des variations des comptes des créanciers au titre des immobilisations. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, le Groupe a inscrit une dotation à l'amortissement des actifs au titre de droits d'utilisation de 0,9 million de dollars (0,8 million de dollars pour le premier trimestre de 2019). La variation restante de la période s'explique par la fluctuation des cours de change de 0,5 million de dollars (1,1 million de dollars pour le premier trimestre de 2019). 11. GOODWILL ET IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Au cours du trimestre clos le 31 mars 2020, le Groupe a inscrit des entrées de néant aux immobilisations incorporelles (0,1 million de dollars pour le premier trimestre de 2019). La dotation à l'amortissement comptabilisée pour la période close le 31 mars 2020 s'est élevée à 2,0 millions de dollars (1,8 million de dollars pour le premier trimestre de 2019) et des fluctuations des cours de change de 10,0 millions de dollars ont été enregistrées (1,6 million de dollars pour le premier trimestre de 2019). Dans le cadre de la réalisation de l'évaluation de la juste valeur de Loomans, comme le permet l'IFRS 3, Regroupements d'entreprises, des ajustements du goodwill de 2,4 millions de dollars ont été comptabilisés au 31 mars 2020 au titre du regroupement d'entreprises (note 15). Test de dépréciation du goodwill Le goodwill n'est pas amorti, mais il fait l'objet d'un test de dépréciation annuel, en date du 31 décembre de chaque exercice, et plus fréquemment si des événements ou des changements de circonstances indiquent que sa valeur comptable pourrait être dépréciée. La direction a examiné s'il existait des indices de dépréciation à la date de clôture ou après l'approbation par le conseil d'administration de la publication des états financiers intermédiaires consolidés résumés non audités, y compris une évaluation pour déterminer si une unité génératrice de trésorerie (« UGT ») a connu ou devrait connaître une cessation prolongée des activités ou a subi ou devrait subir une baisse immédiate de la demande ou des prix et de la rentabilité, en raison de la COVID-19. Par ailleurs, la direction évalue l'incidence potentielle d'un ralentissement économique sur les marchés où le Groupe exerce des activités. La valeur comptable des actifs nets des UGT, y compris le goodwill leur étant attribué, correspond à la somme des actifs nets des entités constituant le groupe d'UGT. La valeur comptable est comparée à la valeur recouvrable attendue. La valeur d'utilité sert à déterminer la valeur recouvrable de chacune des UGT. Les calculs de la valeur d'utilité sont sensibles aux variations des hypothèses, particulièrement celles relatives aux flux de trésorerie tirés de chaque groupe d'UGT, aux taux de croissance et aux taux d'actualisation appliqués à ces flux de trésorerie. Aucune charge de dépréciation n'a été comptabilisée au cours de la période close le 31 mars 2020 par suite de ce calcul. 17 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 12. PRÊTS ET EMPRUNTS ET OBLIGATIONS LOCATIVES 31 mars 31 décembre 2020 2019 Partie courante Emprunts à terme 3 013 $ 12 357 $ Obligations locatives 2 939 1 062 Total de la partie courante des prêts et emprunts et des obligations locatives 5 952 $ 13 419 $ Partie non courante Emprunts à terme et facilité de crédit renouvelable 372 475 $ 337 351 $ Obligations locatives 18 996 23 006 Total de la partie non courante des prêts et emprunts et des obligations locatives 391 471 $ 360 357 $ Solde à la clôture de la période 397 423 $ 373 776 $ Le Groupe est essentiellement financé par des facilités bancaires engagées et les flux de trésorerie disponibles tirés des activités d'exploitation. Le 17 avril 2018, IPLP a conclu une convention relative aux facilités (la « nouvelle convention relative aux facilités »), aux termes de laquelle ses facilités de crédit existantes ont été remplacées par des facilités engagées de 400,0 millions d'euros (494,3 millions de dollars) consenties sous la forme d'une facilité d'emprunt à terme d'un montant global de 110,0 millions d'euros (135,9 millions de dollars) et d'une facilité de crédit renouvelable d'un montant global de 290,0 millions d'euros (358,4 millions de dollars). La nouvelle convention relative aux facilités contient une disposition accordéon permettant à IPLP d'augmenter, à un maximum de deux reprises, les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable d'un montant maximal de 100,0 millions d'euros (123,9 millions de dollars) en tout temps au cours de la période de disponibilité de la facilité de crédit renouvelable. Le 13 mars 2019, la Société a conclu une convention relative aux facilités supplémentaires avec son consortium de banques de manière à lui permettre d'utiliser la disposition accordéon de la nouvelle convention relative aux facilités, augmentant ainsi les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable d'un montant de 90,0 millions d'euros (101,7 millions de dollars). L'augmentation de la facilité de crédit renouvelable a servi à financer l'acquisition de Loomans. La nouvelle convention relative aux facilités permet à la Société d'augmenter à encore une reprise les engagements au titre de la facilité de crédit renouvelable conformément à cette disposition accordéon, tant que les deux augmentations demandées, collectivement, ne sont pas supérieures à 100,0 millions d'euros (113,0 millions de dollars), en tout temps au cours de la période de disponibilité de la facilité de crédit renouvelable. La facilité d'emprunt à terme arrive à échéance le 17 avril 2023. Les remboursements sur la facilité d'emprunt à terme doivent être effectués en versements trimestriels de 2,75 millions d'euros (3,0 millions de dollars), dont le premier a été effectué le 17 octobre 2019, soit 18 mois après la date de la nouvelle convention relative aux facilités, et les versements subséquents suivront tous les trois mois par la suite. Le solde devra être remboursé intégralement le 17 avril 2023. La facilité de crédit renouvelable vient à échéance le 17 avril 2023. Le solde de la facilité de crédit renouvelable devra être remboursé intégralement le 17 avril 2023. Les facilités bancaires du Groupe sont garanties par des charges grevant les actifs de Plastiques IPL Inc. et ses filiales (les « filiales garantes »), sous réserve de certaines exceptions. La Société et les filiales garantes ont accordé une sûreté de premier rang, des charges flottantes et fixes de premier rang ou des sûretés négatives, selon le cas, à l'agent bancaire au bénéfice des créanciers garantis, visant la totalité de leurs biens, actifs et entreprises. La Société et les filiales garantes ont également donné en garantie, à peu d'exceptions près, la totalité des actions qu'elles détiennent. 18 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 12. PRÊTS ET EMPRUNTS ET OBLIGATIONS LOCATIVES (suite) Les facilités sont disponibles en euros, en livres sterling, en dollars américains ou en dollars canadiens et sont assujetties à des ententes avec les prêteurs; certaines ou la totalité des facilités seront disponibles dans une ou plusieurs autres devises. Sous réserve des modalités de la nouvelle convention relative aux facilités, les facilités sont disponibles pour cinq ans à compter de la date de la nouvelle convention. Les facilités bancaires engagées du Groupe totalisaient 530,8 millions de dollars au 31 mars 2020 (550,5 millions de dollars au 31 décembre 2019). Au 31 mars 2020, la dette nette du Groupe s'élevait à 315,1 millions de dollars. La dette nette s'entend des prêts et emprunts, des obligations locatives et des billets convertibles diminués de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Au 31 mars 2020, la Société se conformait à l'ensemble des clauses restrictives énoncées dans la nouvelle convention relative aux facilités et aucun cas de défaut (au sens donné dans la nouvelle convention relative aux facilités) n'était survenu ni n'avait été autorisé. 13. ENTRÉES DE TRÉSORERIE LIÉES AUX ACTIVITÉS D'EXPLOITATION Trimestres clos les 31 mars 2020 2019 Bénéfice net de la période 1 860 $ 1 077 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : Charges au titre des amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles 12 196 10 820 Amortissement des subventions publiques (125) (126) Écarts de conversion (808) (88) Profit sur la vente d'immobilisations corporelles (71) - Coûts liés aux transactions, à la réorganisation et à l'intégration 2 518 165 Quote-part de la perte des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence - 360 Produits tirés d'actifs financiers (852) - Profit sur la sortie de filiales (102) (103) Charges financières (montant net) 4 340 3 927 Variations des instruments financiers dérivés (3 112) 1 297 Transactions dont le paiement est fondé sur des actions réglées en titres de capitaux propres 614 322 Crédit d'impôt sur le résultat (1 500) (1 105) Impôt sur le résultat payé (651) (239) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu 14 307 16 307 des variations du fonds de roulement Variations liées aux éléments suivants : Stocks 4 925 (4 774) Clients et autres débiteurs (22 836) (8 828) Fournisseurs et autres créditeurs (5 272) (7 843) Variation totale du fonds de roulement (23 183) (21 445) Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (8 876) $ (5 138) $ 19 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 14. PARTIES LIÉES ET TRANSACTIONS Transactions avec des entreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence Aux termes de l'IAS 24, Information relative aux parties liées, le Groupe entretenait une relation de partie liée avec son entreprise associée, Altas (note 5), au cours de l'exercice considéré et de l'exercice précédent. Les transactions suivantes sont survenues au cours de la période considérée entre le Groupe et Altas : • Des montants totalisant 1 991 $ (2 712 $ au 31 mars 2019) ont été versés au Groupe par Altas pour des honoraires liés à des employés d'IPLP membres du conseil d'administration de cette société au premier trimestre de 2020. Aucun montant n'était dû au 31 mars 2020 (néant au 31 mars 2019). 15. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES Loomans Group N.V. Le 28 mars 2019, le Groupe a conclu l'acquisition de la totalité du capital-actions de Loomans. La contrepartie totale pour l'acquisition, transférée aux anciens propriétaires, de 54,5 millions de dollars (48,5 millions d'euros) et le remboursement des emprunts en cours et de la dette de la partie liée de 40,0 millions de dollars (35,6 millions d'euros) à la date de l'acquisition ont été financés par l'encaisse de la Société et ses facilités de crédit existantes. Loomans exerce ses activités en Belgique, où se trouve son siège social, et fait partie du secteur SEC en Europe. Loomans est une société de plastiques diversifiée comptant un seul établissement qui existe depuis plus de 50 ans. L'acquisition de Loomans s'inscrit dans la stratégie d'acquisition de Plastiques IPL. Elle diversifie l'empreinte géographique du Groupe, augmentant la capacité et ajoutant la possibilité de servir une clientèle élargie, notamment dans les secteurs au détail des cosmétiques, des soins personnels et des boissons. Le Groupe a engagé des charges liées à l'acquisition de 1,4 million de dollars au premier trimestre de 2019, essentiellement constitués de divers honoraires. Ces coûts ont été inclus dans les coûts liés à la réorganisation, à l'acquisition et à l'intégration des activités (note 3). Le Groupe a réalisé l'évaluation de la juste valeur au premier trimestre de 2020, soit douze mois après la date d'acquisition, comme le permet l'IFRS 3, Regroupements d'entreprises. Au cours du premier trimestre de 2020, des ajustements d'un montant de 2,5 millions de dollars ont été apportés aux justes valeurs provisoires qui avaient été présentées au 31 décembre 2019, ce qui a mené à une diminution équivalente du goodwill. Le tableau suivant présente un sommaire de la juste valeur définitive des actifs nets identifiables acquis comptabilisée à la date d'acquisition. Au 28 mars 2019 Immobilisations corporelles 35 473 $ Immobilisations incorporelles 16 178 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 211 Clients et autres débiteurs 17 304 Stocks 4 817 Prêts et emprunts repris (28 182) Fournisseurs et autres créditeurs et provisions (20 759) Impôt sur le résultat à payer (montant net) (3 349) Passif d'impôt différé (10 003) Total des actifs nets identifiables acquis 13 690 Contrepartie transférée à la date d'acquisition - trésorerie 54 477 Goodwill à la date d'acquisition 40 787 $ 20 Plastiques IPL Inc. NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS INTERMÉDIAIRES CONSOLIDÉS RÉSUMÉS NON AUDITÉS Au 31 mars 2020 et pour le trimestre clos à cette date (non audité) (en milliers de dollars américains, sauf les nombres d'actions et les données par action, à moins d'indication contraire) 15. REGROUPEMENTS D'ENTREPRISES (suite) la date d'acquisition, le goodwill comprenait notamment le savoir-faire en matière d'entrée sur le marché et de gestion, les compétences et le perfectionnement de la main-d'œuvre, la conception et l'aménagement des installations, l'approvisionnement et d'autres synergies et économies. La valeur contractuelle brute des clients et autres débiteurs à la date d'acquisition s'est chiffrée à 17,3 millions de dollars. Acquisition des activités commerciales et des actifs d'une entreprise de moulage par injection située au Royaume-Uni Le 10 janvier 2020, la Société a acquis les activités commerciales et les actifs d'une société de moulage par injection située au Royaume-Uni. La principale activité de l'entreprise acquise est la fabrication de produits de manutention. Parmi les actifs acquis, on compte les machines de moulage par injection, les moules pour les contenants de manutention et l'équipement connexe de moulage. La contrepartie versée s'élève à 4,1 millions de dollars (3,1 millions de livres sterling). La société est située au Royaume-Uni et fait partie du secteur EGFE en Europe. 16. ÉVENTUALITÉS ET ENGAGEMENTS Aucun changement important suivant lequel il s'avérerait nécessaire de fournir des informations supplémentaires distinctes au 31 mars 2020 n'a été apporté aux actifs et passifs éventuels ou aux engagements du Groupe (y compris les promesses d'achat) depuis le 31 décembre 2019. 17. CARACTÈRE SAISONNIER DES ACTIVITÉS Les activités d'IPLP sont modérément touchées par les variations saisonnières des marchés finaux de ses clients. Bien que certains coûts variables du Groupe puissent être gérés de manière à tenir compte des fluctuations saisonnières, une grande partie de ses coûts sont fixes et ne peuvent être ajustés en fonction des saisons. Par exemple, les clients du secteur agricole sont généralement très occupés jusqu'aux deuxième et troisième trimestres de l'année, période qui coïncide avec les principales saisons de culture maraîchère. Certains produits du marché final des produits alimentaires et des produits de consommation, comme les yogourts et la crème glacée, sont également touchés par le caractère saisonnier. La demande est généralement plus forte au cours des deuxième et troisième trimestres de l'exercice. Le nombre et le calendrier des appels d'offres des conseils municipaux et publics varient d'une année à l'autre et dépendent des conditions microéconomiques locales, qui peuvent faire varier le rendement opérationnel des activités liées aux contenants environnementaux du secteur EGFE. Pour ces raisons, les produits et le BAIIA ajusté d'IPLP ont tendance à être moins élevés aux premier et quatrième trimestres de chaque exercice comparativement aux deuxième et troisième trimestres de chaque exercice. 21 La Sté IPL Plastics Inc. a publié ce contenu, le 25 mai 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

