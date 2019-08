Ipsen : De retour sur le support 23/08/2019 | 10:15 achat En cours

Cours d'entrée : 94.3€ | Objectif : 103.7€ | Stop : 89.8€ | Potentiel : 9.97% La valeur Ipsen revient à proximité d'une zone de soutien. Le timing apparaît pertinent pour revenir à l'achat.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 103.7 €. Graphique IPSEN Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 92 EUR en données hebdomadaires.

D'un point de vue graphique, le timing apparaît opportun à proximité du support des 89.9 EUR.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Avec une valeur d’entreprise estimée à 3.34 fois le chiffre d’affaires pour l'exercice en cours, la société apparaît assez fortement valorisée.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les analystes ont révisé à la baisse leurs anticipations de résultats ces derniers mois.

La tendance de fond ressort négative en données hebdomadaires sous la zone de résistance des 120 EUR. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Pharmacies - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. IPSEN -17.55% 8 567 JOHNSON & JOHNSON 1.72% 347 129 ROCHE HOLDING LTD. 12.16% 238 668 MERCK AND COMPANY 13.49% 222 522 NOVARTIS 17.97% 206 833 PFIZER -20.11% 192 868 NOVO NORDISK AS 15.68% 123 385 AMGEN 4.49% 122 303 ASTRAZENECA 24.71% 118 047 SANOFI 1.80% 108 091 ELI LILLY AND COMPANY -3.68% 102 034

Données financières (EUR) CA 2019 2 596 M EBIT 2019 743 M Résultat net 2019 489 M Dette 2019 930 M Rendement 2019 1,19% PER 2019 15,9x PER 2020 13,4x VE / CA2019 3,34x VE / CA2020 2,83x Capitalisation 7 726 M Prochain événement sur IPSEN 24/10/19 Q3 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 127,84 € Dernier Cours de Cloture 93,05 € Ecart / Objectif Haut 52,6% Ecart / Objectif Moyen 37,4% Ecart / Objectif Bas 10,7% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre David D. Meek Chief Executive Officer & Director Marc M. P. de Garidel Non-Executive Chairman Aymeric Le Chatelier Chief Financial Officer & Executive Vice President Alexandre P. LeBeaut Chief Scientific Officer Sotirios G. Stergiopoulos Chief Medical Officer