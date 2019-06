Ipsen : Morgan Stanley initie à 'surpondérer'

12/06/2019 | 11:38

Morgan Stanley initie une couverture sur Ipsen avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours fixé à 130 euros, mettant en avant 'le verre à moitié plein' à propos du laboratoire pharmaceutique français.



'Le risque-rendement est maintenant orienté positivement, avec des retards potentiels dans la concurrence de génériques et l'optionalité liée à l'acquisition de Clementia nourrissant de la création de valeur supplémentaire', juge l'intermédiaire financier.



