Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen a annoncé que le cabozantinib (Cabometyx), l’irinotécan liposomal pour injection (Onivyde), le lanréotide (Somatuline) et l'association lanréotide et télotristat (Xermelo®), feront l'objet de 12 présentations lors du congrès 2018 de l’European Society for Medical Oncology (ESMO), qui se tiendra du 19 au 23 octobre 2018 à Munich, en Allemagne." Depuis le congrès 2017 de l'ESMO, Ipsen a connu douze mois très dynamiques, marqués par des avancées réglementaires majeures pour Cabometyx dans le traitement du carcinome rénal et hépatocellulaire, et pour Xermelo dans le traitement des tumeurs neuroendocrines. Cette année encore, Ipsen connaîtra une forte présence à l'ESMO avec la présentation de 12 posters détaillant des résultats cliniques importants pour les patients sur le carcinome hépatocellulaire, le cancer du rein, le cancer médullaire de la thyroïde, le cancer du pancréas et les tumeurs neuroendocrines ", a déclaré le docteur Alexandre Lebeaut, Vice-Président exécutif, Recherche et développement et Chief Scientific Officer, du groupe biopharmaceutique." Nos produits en oncologie, notamment Cabometyx, Onivyde, Somatuline et Xermelo, ont été évalués par de nombreuses équipes scientifiques dans le monde,soit directement par les investigateurs, soit par nos partenaires, soit par Ipsen. Les résultats de certaines de ces investigations seront dévoilés lors de l'ESMO 2018. Nous sommes fondamentalement engagés dans la lutte contre le cancer; nos échanges lors de l'ESMO 2018 nous permettront de continuer à innover en oncologie pour mieux soigner les patients ", a ajouté le Dr. Alexandre Lebeaut.