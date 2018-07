IPSEN : Jefferies relève son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a maintenu sa recommandation d'Achat et relevé son objectif de cours de 140 à 160 euros sur Ipsen. L'analyste a aussi révisé à la hausse de 3% et 5% ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice par action à partir de 2019 après qu'Ipsen a dépassé les attentes en termes de revenus au premier semestre 2018. Jefferies s'attend à ce que le laboratoire pharmaceutique récidive au cours des prochains trimestres et estime que ses objectifs 2020 sont désormais largement atteignables voire qu'ils pourraient être prochainement revus à la hausse.