IPSEN : Jefferies reste à l'Achat

Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 135 euros sur Ipsen après des résultats semestriels globalement en ligne avec les attentes. Le broker souligne la légère révision à la hausse de l'objectif de ventes annuelles malgré le récent lancement dans certains pays d'Europe d'un génétique au Sandostatin LAR. Le bureau d'études continue de penser que la croissance continue des ventes et l’augmentation potentielle des bénéfices feront plus que compenser la concurrence accrue des génériques au Somatuline.