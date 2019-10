IPSEN : enrichit son portefeuille en maladies rares

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen et Blueprint Medicines ont signé un accord exclusif de licence pour le développement et la commercialisation de BLU-782 dans le traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Dans ce cadre, Blueprint Medicines est éligible au versement de 535 millions de dollars (25 millions de dollars de paiement initial et jusqu'à 510 millions de dollars de paiement liés à l'atteinte d'étapes de développement, réglementaires et de commercialisation), d'autres paiements et un pourcentage de redevances progressivesCet accord permet à Ipsen d'agrandir son portefeuille en maladies rares grâce à BLU-782, un inhibiteur hautement sélectif du récepteur ALK2 en développement clinique, pour le traitement de la FOP.Ipsen accélérera le développement international de BLU-782 grâce à son expertise clinique dans les maladies rares et ses infrastructures mondiales."Notre stratégie est de créer une franchise leader dans le domaine des maladies rares et grâce à l'acquisition récente de Clementia, nous avons ainsi dans notre portefeuille une molécule première de sa classe thérapeutique avec palovarotene. Désormais, avec BLU-782, nous disposons de deux médicaments candidats complémentaires. Nous poursuivons ainsi notre engagement à développer et apporter des traitements efficaces aux patients du monde entier atteints de FOP et d'autres maladies rares ", a déclaré David Meek, directeur général d'Ipsen.