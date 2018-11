IPSEN : l'Europe autorise Cabometyx contre le cancer du foie en deuxième ligne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Commission Européenne a approuvé Cabometyx (cabozantinib) d'Ipsen dans le traitement du carcinome hépatocellulaire (CHC) chez les adultes antérieurement traités par sorafénib. Cette décision va permettre l’accès au marché de Cabometyx pour cette indication dans les 28 états membres de l'Union européenne, ainsi qu’en Norvège et en Islande.En mai 2018, la Commission européenne avait également Cabometyx pour le traitement des adultes atteints de carcinome rénal avancé à risque intermédiaire ou élevé et non traités antérieurement.En septembre 2016, le traitement avait été approuvé en Europe chez les patients adultes après une thérapie ciblée des récepteurs du facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF).