IPSEN : le directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins nommé directeur général

David Loew prend la tête d'Ipsen. Il était directeur général de Sanofi Pasteur Vaccins depuis 2016. Le nouveau directeur général d'Ipsen aura pour mission d'assurer la croissance continue du groupe, de développer son portefeuille de produits en R&D avec une stratégie d'innovation externe pérenne à forte valeur ajoutée, tout en favorisant une culture d'entrepreneuriat et d'agilité centrée sur le patient. David Loew est citoyen suisse.Lors de son mandat chez Sanofi, il a piloté une stratégie de croissance réussie à l'international comprenant divers accords de licence et acquisitions.Il a également entrepris une série d'initiatives de transformation, le développement d'un portefeuille mondial de produits en R&D ; le renforcement de la stratégie de production pour améliorer la conformité des activités et augmenter la capacité de fabrication ; l'élaboration de programmes clés pour intégrer les meilleures pratiques en matière d'acquisition de talents, d'affaires médicales, de productivité de R&D, et d'influence sur l'environnement extérieur.