IPSEN : nomme un nouveau directeur de la Recherche et du Développement

Ipsen a nommé le Docteur Howard Mayer en qualité de vice-président exécutif, directeur de la Recherche et du Développement, à compter du 1er décembre 2019. Il succèdera au Docteur Alexandre Lebeaut, vice-président Exécutif, R&D et chief scientific officer d'Ipsen, qui quittera le Groupe à la fin de l'année. Basé à Cambridge, dans le Massachusetts (États-Unis), le Docteur Mayer rapportera directement à David Meek, directeur général d'Ipsen, et sera membre de l'Executive Leadership Team.