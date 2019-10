IPSEN : présente de nouvelles analyses à Copenhague

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen a annoncé que les résultats d'une méta-analyse en réseau (NMA) sur le carcinome rénal avancé (RCCa), ainsi que d'une étude d'impact budgétaire au Royaume-Uni évaluant des analogues de la somatostatine à longue durée d'action (LA-SSA) dans le traitement de l'acromégalie et des tumeurs neuroendocrines gastro entéro-pancréatiques (TNE-GEP), seront présentées à l'occasion de la conférence Europe 2019 de l'International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR). Cette conférence se tiendra à Copenhague, au Danemark, du 2 au 6 novembre 2019.