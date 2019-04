IPSEN : rachat de Clementia Pharmaceuticals finalisé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen a finalisé le rachat de Clementia Pharmaceuticals à la suite de l'approbation de l'accord par les actionnaires de Clementia et par la Cour supérieure du Québec. Conformément aux termes de l'arrangement, les actionnaires de Clementia vont recevoir un paiement initial de 25 dollars américains par action et un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par action, qui leur assure un paiement différé à hauteur de 6 dollars américains par CVG, sous réserve du dépôt réglementaire du palovarotène auprès de la FDA aux Etats-Unis pour le traitement des ostéochondromes multiples (OM).Le palovarotène, molécule clé en phase avancée, est un agoniste sélectif du récepteur gamma de l'acide rétinoïque (RAR?), développée pour le traitement de deux troubles osseux rares, la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) et les ostéochondromes multiples (OM) et d'autres maladies.FDA (Food and Drug Administration)Parmi les attributions de la Food and Drug Administration (l'autorités sanitaire aux Etats-Unis) on compte notamment la délivrance des autorisations de mise sur le marché de l'ensemble des médicaments destinés à ce pays, qui représente le premier marché mondial pour l'industrie pharmaceutique.CVG (Certificats de valeur garantie)Dans le cadre d'une offre publique d'achat ou d'une opération de prise de contrôle d'une société, les certificats de valeur garantie (CVG) offrent à leurs détenteurs une compensation de cours durant un certain laps de temps pour le cas où celui-ci deviendrait inférieur à celui de l'offre. Généralement, les CVG ont pour sous-jacent le titre de la société initiatrice de l'offre, afin d'inciter les actionnaires de la cible à apporter leurs titres. Plus rarement, le CVG a pour sous-jacent l'action de la cible, dans l'objectif d'encourager les actionnaires de la cible à conserver leurs titres au moins jusqu'à la fin de la période d'exercice du CVG.