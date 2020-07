IPSEN : rejoint une collaboration clinique pour évaluer le cabozantinib

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen va rejoindre la collaboration clinique d'Exelixis et Roche et participera au financement des études pivotales internationales de phase III Contact-01 et Contact-02. L'essai Contact-01 évalue le profil d'innocuité et d'efficacité du cabozantinib (Cabometyx) en combinaison avec l'atezolizumab (Tecentriq) chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules métastatique (NSCLC) qui ont été précédemment traités par immunomodulateur et une chimiothérapie à base de platine.L'essai Contact-02 évalue le profil d'innocuité et d'efficacité du cabozantinib en association avec l'atezolizumab par rapport à un deuxième nouveau traitement hormonal (NHT) chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (CRPC) qui ont déjà été traités par NHT.Il existe un nombre croissant de preuves précliniques et cliniques que le cabozantinib peut avoir un impact positif sur le traitement lorsqu'il est associé à une immunothérapie, " a déclaré le Docteur Howard Mayer, vice-président exécutif, directeur de la Recherche et du Développement chez Ipsen.Essais cliniques (Phases I, II, III)Phase I : test de la molécule à petite échelle sur les humains pour évaluer sa sécurité, sa tolérance, ses propriétés métaboliques et pharmacologiques.Phase II : évaluation de la tolérance et de l'efficacité sur plusieurs centaines de patients pour identifier les effets secondaires.Phase III : évaluation du rapport bénéfice / risque global auprès de plusieurs milliers de patients.