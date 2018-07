IPSEN : relève ses objectifs annuels après un semestre solide

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen a réalisé au premier semestre 2018 un résultat net en hausse de 40,1% à 237,1 millions d’euros. Le résultat opérationnel des activités a atteint 322,5 millions d’euros, en hausse de 34,1%, tiré par une forte croissance des ventes de Médecine de Spécialité. La marge opérationnelle des activités a atteint 30,3% des ventes, en hausse de 4,1 points. Le chiffre d’affaires d'Ipsen est ressorti à 1,0645 milliard d’euros, en hausse de 21,5%.Les ventes de Médecine de Spécialité ont atteint 920,2 millions d'euros, en hausse de 26,7%, tirées par la forte croissance de Somatuline, la contribution des nouveaux produits Cabometyx et Onivyde, et par la bonne performance de Dysport et de Decapeptyl.Fort de ces résultats, Ipsen a relevé ses objectifs financiers pour 2018 avec une croissance des ventes de plus de 19% (contre un objectif initial de plus de 16%) et une marge opérationnelle des activités d'environ 29% des ventes (contre un objectif initial de plus de 28%)