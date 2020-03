IPSEN : suspend ses objectifs 2020 mais confirme son dividende 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Compte tenu du ralentissement économique général, des performances d’Ipsen en Chine depuis le début de l’année, des interactions limitées avec les professionnels de santé et des incertitudes liées à la durée et l’ampleur de la crise du Covid-19, Ipsen a décidé de suspendre ses objectifs financiers 2020 annoncés en février dernier. À ce stade, il n’est pas possible de quantifier son impact sur les états financiers du groupe. De nouvelles informations seront communiquées à mesure que la situation évoluera.En parallèle, le groupe dit bénéficier d'une situation financière très solide avec les liquidités et financements nécessaires. Enfin, Ipsen a confirmé sa proposition d'un dividende de 1 euro par action au titre de l'exercice 2019.