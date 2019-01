IPSEN : très présent lors de la conférence internationale Toxins 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La neurotoxine botulique Dysport d'Ipsen et son pipeline de toxines botuliques recombinantes feront l'objet de 50 posters lors de la conférence internationale Toxins 2019. Les résultats d'études précliniques (in vivo, in vitro, ex vivo, in silico), cliniques (Phases I - IV) et d'une enquête patients/aidants seront présentés à cette occasion.Parmi les données présentées, on peut noter essentiellement des données complémentaires sur la différenciation de Dysport dans le traitement de la spasticité et des mouvements anormaux, les résultats de la première étude chez l'homme d'une neurotoxine recombinante (rBoNT-E), des données de vie réelle (ULIS-III), ainsi qu'une enquête réalisée auprès des patients et de leurs aidants sur le fardeau de la spasticité (Carenity)." Les données qui seront présentées dans le cadre du congrès Toxins 2019 différencient une nouvelle fois Dysport dans le traitement de la spasticité et des mouvements anormaux, et démontrent les avancées réalisées dans notre pipeline, notamment avec les nouvelles toxines botuliques recombinantes, comme notre rBoNT-E à action rapide, " a déclaré Alexandre Lebeaut, vice-président exécutif, R&D et chief scientific officer d'Ipsen.