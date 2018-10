Ipsen : 12 présentations prévues à l'ESMO 2018

12/10/2018 | 07:45

Ipsen annonce que le cabozantinib (Cabometyx), l'irinotécan liposomal pour injection (Onivyde), le lanréotide (Somatuline) et l'association lanréotide et télotristat (Xermelo), feront l'objet de 12 présentations lors du congrès de l'ESMO, du 19 au 23 octobre à Munich.



Il explique que ces 12 posters détailleront des résultats cliniques importants pour les patients sur le carcinome hépatocellulaire, le cancer du rein, le cancer médullaire de la thyroïde, le cancer du pancréas et les tumeurs neuroendocrines.



'Nos échanges lors de l'ESMO 2018 nous permettront de continuer à innover en oncologie pour mieux soigner les patients', ajoute le docteur Alexandre Lebeaut, vice-président exécutif, recherche et développement et chief scientific officer d'Ipsen.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.