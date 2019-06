Ipsen : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Ipsen et Debiopharm ont annoncé le renouvellement de leur accord Decapeptyl® qui prolonge et renforce leur collaboration stratégique jusqu’en 2034 pour le développement, la fabrication et la distribution du Decapeptyl® sur les marchés européens et dans certains pays asiatiques et africains. Selon cet accord, les deux parties co-développeront de nouvelles formulations et exploreront de nouvelles indications thérapeutiques pour des populations de patients ayant des besoins médicaux encore non-satisfaits.Ayant débuté leur collaboration dans les années 1980, cette extension de partenariat renforce l'engagement à long-terme auprès des patients, en offrant les bénéfices du Decapeptyl® pour le traitement du cancer de la prostate localement avancé (métastatique ou non), de l'endométriose, des fibromes utérins, de la puberté précoce centrale ou du cancer du sein à un stade précoce répondant au système endocrinien.