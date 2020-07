Ipsen : David Loew rejoint Ipsen en qualité de Directeur général

Nous sommes très heureux d'accueillir David Loew dans ses nouvelles fonctions de Directeur général d'Ipsen. Professionnel aguerri, David dispose de près de trente ans d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Il a notamment exercé plusieurs responsabilités au sein de Roche et de Sanofi. Ses compétences en leadership et son expérience dans de nombreuses aires thérapeutiques, y compris l'oncologie, les neurosciences et la santé familiale, feront de lui un dirigeant idéal pour réaliser la mission d'Ipsen tout en incarnant nos valeurs.

Avant de rejoindre Ipsen, David occupait la fonction de Vice-Président Exécutif de Sanofi Pasteur. Lors de son mandat, il a piloté une stratégie de croissance réussie comprenant divers accords de licence et acquisitions. Il a également entrepris une série d'initiatives de transformation, notamment le développement d'un portefeuille mondial de produits en R&D ; le renforcement de la stratégie de production pour améliorer la conformité des activités et augmenter la capacité de fabrication ; et l'élaboration de programmes clés pour intégrer les meilleures pratiques au sein du Conseil d'administration.

David a débuté sa carrière aux États-Unis chez Coopers & Lybrand et Hewlett Packard en 1990 avant de rejoindre Roche en 1992. Il a ensuite rejoint Sanofi en qualité de Vice-Président Senior, Opérations Commerciales Europe.

« Je suis honoré et ravi de rejoindre Ipsen. C'est une grande entreprise avec de solides fondamentaux et un bel avenir devant elle. Je suis impatient de rencontrer les équipes et de les aider à poursuivre la mission essentielle qu'elles mènent au service des patients, » a-t-il déclaré.

Nous nous réjouissons de voir ce que l'avenir nous réserve et souhaitons à David le meilleur succès possible dans ses nouvelles fonctions.