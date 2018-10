Ipsen : Décryptage AOF du palmarès du SBF 120 à la mi-séance du mardi 9 octobre 2018 - Plus forte baisse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

IPSEN (- 5,37% à 131,20 euros)Ipsen accuse la plus forte baisse du SBF 120, pénalisé par JPMorgan. Compte tenu de la valorisation du titre et des perspectives du laboratoire pharmaceutique, le broker estime qu'il est temps de prendre ses bénéfices. En conséquence, il a dégradé sa recommandation sur le groupe familial de Neutre à Sous-pondérer tout en réitérant son objectif de cours de 120 euros. Le bureau d'études constate qu'après un bond de 39% depuis le début de l'année, le titre est valorisé selon "le meilleur scénario". A cet égard, les risques d'un repli du titre sont plus élevés.