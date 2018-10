Ipsen : Le combat d’Ipsen contre le cancer par Bartek BEDNARZ

10/18/2018

Nous sommes particulièrement fiers des progrès réalisés ces douze derniers mois dans notre combat contre le cancer. Notre portfeuille en oncologie participe en effet activement aux efforts mondiaux pour remporter cette guerre. Nous avons connu une période de forte croissance marquée par de nombreuses étapes clés, incluant des autorisations réglementaires, des avancées cliniques et la mise en place de nouveaux partenariats avec des références mondiales de l'oncologie. Nous avons avancé à grands pas dans la construction de notre portefeuille qui transformera le quotidien des patients en répondant à des besoins médicaux non satisfaits. Il nous aidera à réaliser notre ambition : devenir un leader mondial en oncologie pour les tumeurs solides.

Nous travaillerons sans relâche pour atteindre les objectifs de notre division Oncologie, au cœur de la réussite de notre entreprise. Nous poursuivrons l'innovation, le développement et la mise à disposition de nos médicaments et solutions afin de renforcer notre soutien auprès des patients et améliorer leur état de santé. Nous nous sommes engagés à lancer au moins un nouveau médicament ou une nouvelle indication tous les ans : nous sommes en bonne voie pour y parvenir.

Bartek BEDNARZ,Ipsen, Senior Vice-President, Franchise Oncologie

Nous avons pris un excellent départ dans la réalisation de nos ambitions. Ipsen figure parmi les 20 sociétés biopharmaceutiques les plus importantes au monde.

Nos ventes en oncologie représentent 62 % de notre chiffre d'affaires. L'un de nos médicaments phares, pour le traitement des tumeurs neuroendocrines, est aujourd'hui commercialisé dans plus de 57 pays avec une croissance à deux chiffres, et traite toujours plus de patients chaque mois. Nous sommes déjà un partenaire de référence auprès des professionnels de santé participant à la prise en charge des tumeurs neuroendocrines, et entendons conforter notre place d'acteur de premier plan à l'avenir.

Nous bénéficions d'une présence établie et d'un rythme élevé de croissance pour devenir leader dans le domaine des cancers du rein, du foie et du pancréas. Pour autant, nos ambitions vont encore plus loin. Nous souhaitons concevoir de nouveaux traitements innovants pour d'autres formes de cancer avec d'importants besoins médicaux non satisfaits.

Chaque jour, nous travaillons sans répit pour renforcer en interne et en externe notre pipeline. Afin de soutenir notre démarche, nous resterons aussi à l'avant-garde des nouvelles technologies qui nous permettront d'accélérer le développement de notre portefeuille.

Notre objectif en oncologie est ambitieux. A la hauteur du combat contre le cancer. C'est pourquoi nous développons continuellement les ressources qui nous permettront de gagner les batailles.

Nous disposons tout d'abord d'une équipe exceptionnelle, composée des meilleurs talents dans leur domaine, qui partagent notre vision de l'avenir avec une approche audacieuse et agile. Nous croyons par ailleurs à la puissance combinée de l'innovation interne et externe. Nous collaborons avec plusieurs institutions universitaires, biotechs et groupes pharmaceutiques pour identifier les innovations les plus prometteuses qui nous permettront de développer des traitements plus ciblés à un rythme toujours plus soutenu. Notre ambition est de devenir LE partenaire de référence. Pour ce faire, nous démontrons continuellement notre capacité à intégrer de nouveaux actifs dans notre portefeuille, à mettre en place une gouvernance efficace et à créer de la valeur ajoutée dans notre façon de travailler avec nos partenaires. Nous avons annoncé récemment la conclusion d'un accord de développement important avec le MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas ; de nouvelles collaborations axées sur l'innovation suivront ce partenariat.

Le patient est notre source continue de motivation. Ce sont les témoignages personnels de familles, d'amis et de voisins qui nous inspirent et nous poussent à nous dépasser.

Le cancer de la prostate est la 5ème cause de décès par cancer chez l'homme ; 1 personne sur 63 va développer un cancer du rein durant sa vie ; le cancer du pancréas est la 3ème cause de mortalité liée à un cancer aux États-Unis, dépassant le cancer du sein. Alors que de nombreuses personnes s'emploient à combattre ces maladies au quotidien, le cancer essaie encore de déjouer les traitements. Notre ténacité nous motive à accomplir davantage au quotidien, de façon toujours plus rapide et efficace. Nous faisons tout notre possible pour qu'aucun patient ne soit oublié : chaque vie compte.

Nos objectifs pour 2019 et au-delà sont clairement dessinés. Nous affirmerons notre leadership en oncologie à travers le développement de notre pipeline et l'intégration de nouvelles technologies. Nous continuerons également de former une équipe d'excellence dans ce domaine. L'une nos priorités stratégiques est de progresser dans le classement des sociétés biopharmaceutiques les plus importantes au monde dans le domaine du cancer ; notre objectif : intégrer le top 15 d'ici 2022. Nous sommes impatients de présenter les prochaines avancées majeures d'Ipsen en oncologie. ; nous resterons à l'œuvre jusqu'à ce que le cancer soit définitivement vaincu.