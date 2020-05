Ipsen : accord de collaboration au Canada

04/05/2020 | 07:48

Ipsen, le centre pancanadien IRICoR et l'Université de Montréal annoncent avoir conclu un accord de collaboration conférant à Ipsen l'option d'acquérir les droits mondiaux exclusifs d'un programme à fort potentiel en oncologie.



Sous la direction de l'Université, le programme actuellement en phase d'optimisation des têtes de série aura pour objectif de faire progresser ces composés jusqu'au stade de médicament candidat en phase de développement.



L'Université et IRICoR seront responsables de la conduite et du financement du programme de recherche jusqu'à l'exercice de l'option de licence. Le cas échéant, Ipsen assurera le développement et commercialisera le médicament candidat à l'échelle mondiale.



